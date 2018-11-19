Fatma Tülin’den ‘Evrenin Teni’ Çağdaş sanatçılardan Fatma Tülin’in, tüm yapıtlarından ve değişik dönemlerinden “Evrenin Teni” adı altında derlediği seçki, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi Beş Kubbe’de açıldı.