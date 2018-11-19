Fatma Tülin’den ‘Evrenin Teni’  

Birçok farklı yoruma yol açan ünlü resmi “Soğan-Ekmek“ le başlayan seçki, sanatçının gelişim adımlarını yapıtlar aracılığıyla izlenebilmesine olanak sağlıyor. 15 Aralık tarihine kadar açık kalacak sergide, sanatçının 25’i koleksiyonerlerden alınan 130 eseri yer alıyor.
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