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Fenerbahçe’nin filmi ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’

“Çakallarla Dans”, “Deliormanlı” ve “Görevimiz Tatil” filmlerinin yönetmeni Murat Şeker son yılların en büyük prodüksiyonu için kolları sıvadı.

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Sugarworkz ve TAFF Pictures ortak yapımı “Ya İstiklal Ya Ölüm”, Türk sinema tarihinin en büyük Kuva-yi Milliye filmi olarak tasarlanıyor. Murat Şeker, İstanbul’un işgal yıllarına Kuva-yi Milliyecilerin ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün penceresinden bakacak. İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun konu alınacağı filmde ünlü oyuncu Nejat İşler, “Şehit Mehmed” karakterine hayat verecek. İşler, filmde Kuva-yi Milliye’ye bağlı Kadıköy grubunun liderini canlandıracak. Kadrosu yıldızlar topluluğu hüviyetinde olacak film, aynı zamanda Kuva-yi Milliye üyesi olan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurucu kadrosunun kurtuluş mücadelesine verdiği eşsiz desteğe oe odaklanacak. Dönemin futbol tarihine de ayna tutacak “Ya İstiklal Ya Ölüm” filmi, işgal yılları İstanbul’unu dev bir podüksiyonla beyazperdeye taşıyacak. Ön hazırlık süreci bir yıldır devam eden filmin, 1 Ocak 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor. Filmin çekimleri ise 2020 yazında gerçekleşecek.

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