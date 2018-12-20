FETÖ! Çek o hain ellerini Yahya Kemal’den 

Şair Yahya Kemal Beyatlı, vefatının 60. yılında Makedonya’nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Makedonya Kültür Bakanlığının desteğiyle düzenlenen Panele, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Daire Başkanı Mahmut Çevik, AK Parti Sakarya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa İsen, Makedonya Kültür Bakanlığı temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

OKULLAR ALET EDİLİYOR

Burada bir konuşma yapan Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Hüsrev Emin, “Yahya Kemal” isminin Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) bu ülkedeki okullarında kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Emin bu yönde atılması gereken bütün hukuki ve siyası adımlar konusunda inisiyatif alacaklarını söyledi. Emin ‘’Bütün kurum ve kuruluşlara bu noktada bize destek vermeleri konusunda da çağrıda bulunuyorum” dedi.

EVİ YENİDEN İNŞA EDİLSİN

Milletvekili İsen de yer isimleri konusunda Balkan bölgesinin geneline nazaran Makedonya’da yaşayan soydaşların büyük bir hassasiyet gösterdiğini dile getirdi. Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Akif Ersoy gibi isimlerin sadece Balkan coğrafyası için değil, Anadolu ile gönül coğrafyası olarak nitelendirdikleri diğer bölgeler için de önemli isimler olduğunu belirten İsen, Panelistler de yaptıkları sunumlarda, Yahya Kemal’in Üsküp’te doğduğu ve yaşadığı evin yeniden inşa edilerek burada bir Türk kültür merkezi açılması taleplerini dile getirdi.