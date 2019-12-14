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Geleneksel Türk Okçuluğu UNESCO listesinde

UNESCO ‘Geleneksel Türk Okçuluğu’nu insanlığın ortak mirası ilan etti. Böylece Türkiye adına ‘Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi’ne kaydedilen değer sayısı 18’e yükseldi.          

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Geleneksel Türk Okçuluğu’nun UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası ilan edildiğini bildirdi. Somut olmayan kültürel miras unsurlarının UNESCO aracılığı ile tüm dünyaya tanıtılması ve insanlığın ortak mirası olmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda hazırlıkları tamamlanarak UNESCO’ya sunulan “Geleneksel Türk Okçuluğu” dosyası, Kolombiya’nın başkenti Bogota’da gerçekleştirilen UNESCO 14. Hükümetler arası Komite Toplantısı’nda Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi’ne kaydedilerek, insanlığın ortak mirası ilan edildi. Ecdadın kadim sporlarından biri olan okçuluğun tüm özelliklerini yansıtan tanıtım filminin de sunulduğu toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan Geleneksel Türk Okçuluğu dosyası, UNESCO Değerlendirme Organı tarafından örnek gösterildi ve tebrik edildi.      

İLK 5 ÜLKE ARASINDAYIZ  

178 ülkenin taraf olduğu UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında, Türkiye adına Temsili Listelere kaydedilen unsur sayısı, ‘Geleneksel Türk Okçuluğu’nun da ilanıyla 18’e yükseldi. Türkiye böylelikle Temsili Listelere en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasındaki yerini korudu. UNESCO’nun bu kararıyla, geleneksel yöntemlerle yapılan yaylar ve oklarla yaya veya atlı olarak icra edilen Türk Okçuluğu’na ilişkin farkındalığın ulusal ve uluslararası düzeyde artması bekleniyor.

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