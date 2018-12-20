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Gelenekten kopamazsın! 

Açık Medeniyet Gazetesi’nin aralık sayısında ‘gelenek ve sinema’ konusu ele alınıyor. Yönetmen Derviş Zaim, geleneğin değişerek yaşayan bir olgu olduğunu söylüyor.

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İbn Haldun Üniversitesinin aylık gazetesi “Açık Medeniyet”in aralık sayısı çıktı. Yeni sayıda sinemayı merkezine alan gazetenin kapak konusu ise “Geleneksiz bir sinema mümkün mü?” oldu. Yerli ve milli bir sinemanın durumunun masaya yatırıldığı yeni sayıda, gelenek ve sinemanın ilk akla gelen isimlerinden yönetmen Derviş Zaim’le yapılan “Gelenekten kopamazsın! Sen koptuğunu zannetsen bile o seni takip eder” başlıklı röportaja yer veriliyor.      

YENİDEN İCAT EDİLİYOR

Zaim, geleneğin sürekli olarak yeniden icat edilen bir şey olduğunu, icat edilme koşullarının da toplumun içerisindeki basınçlarla ilintili olduğunu ifade ediyor.      

Her dönemdeki geleneğin farklı olduğunu savunan Zaim, “Eklenerek giden birşey bu. O anlamda Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar ‘imtitad’ şekli benim ilgimi her zaman çekmistir. ‘İmtitad’, ‘değişerek devam etmek’ ya da ‘devam ederek değişmek’tir. Aslında biraz da Mevlana’nın pergel metaforundan bahsediyorsunuz. Bir ayağın sabit öbür ayağın esnek olması mevzusu” değerlendirmesinde bulunuyor.  TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de “Yeşilçam’dan Yarınlara” başlığıyla kalem aldığı köşe yazısında TRT’nin televizyon ve sinema alanında yaptığı çalışmalardan bahsediyor.Son dönemde bağımsız filmlerin yanında gişe filmlerini de desteklediklerine değinen Eren, “TRT’deki tarihi dizilerin başarısının sinemada da yakalanacağına inandığını belirtiyor. Eren, çekilecek Sultan Alp Arslan ve Malazgirt filmleri ile Türk sinemasının adını bütün dünyaya duyuracaklarının haberini veriyor. Gazetede çok sayıda sinema profesyonelinin yazıları da yer alıyor. 

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