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Gelmiş geçmiş en büyük bütçeyle 'Yüzüklerin Efendisi' dizisi çekimleri başlıyor

J.R.R. Tolkien tarafından yazılan, filme uyarlanarak Hollywood’da en yüksek gişe hasılatına ulaşan Yüzüklerin Efendisi’nin dizi versiyonunun çekimleri Yeni Zelanda’da başlıyor. Dizi, gelmiş geçmiş en büyük bütçeli yapım olmaya aday.

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Büyük bir rekabet sonucu  Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) kitabının yayın haklarını alan ABD merkezli teknoloji devi Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin çekimlerine Yeni Zelanda'da önümüzdeki aylarda start verileceğini açıkladı.
Amazon, "Orta Dünya'daki İkinci Çağ'ın güzelliğini yansıtacak yerleri ararken el değmemiş eşsiz sahilleri, ormanları ve dağları olan bir yere ihtiyacımız olduğunu biliyorduk" dedi.
 
Yönetmen Peter Jackson’ın seriyi filme aldığı Yeni Zelanda ‘Orta Dünya’ya tekrar ev sahipliği yapma yarışında İskoçya’yı geride bıraktı. Amazon, çekimler için de Auckland’ı işaret etti.
 
Başta başkent Wellington düşünülse de, ünlü yönetmen James Cameron’ın burada Avatar serisinin devam filmini çekiyor olması nedeniyle vazgeçildi.
 
Dizi, Orta Dünya'da Üçüncü çağdaki Yüzük Kardeşliği'nin öncesini anlatacak.
Öte yandan dizi, yarattığı merak kadar bütçesiyle de konuşuluyor. 1.3 milyar dolar olarak belirlenen bütçeyle dizinin bugüne kadarki en pahalı yapım olacağı belirtiliyor.
 
Yeni Zelandalı yönetmen Peter Jackson, Yüzüklerin Efendisi üçlemesini 2000'lerin başlarında ‘memleketinde’ çekmişti. Üçleme, Yeni Zelanda film endüstrisini geliştirmenin yanı sıra ülkeye de milyonlarca turist çekmişti.
 
3 milyar dolara yakın gişe hasılatı elde eden filmler toplamda 17 Oscar ödülü kazanmıştı.

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