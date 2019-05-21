Genç bir şairden ‘Kapanış Konuşması’

Genç şair Emre Öztürk’ün uzun bir aradan sonra ikinci kitabı olan “Kapanış Konuşması” (Ebabil Yayınları) yayımlandı. Öztürk’ün kitabını Vural Kaya değerlendirdi…

Emre Öztürk, ilk kitabıyla Modern şiirimizde söyleyiş yeteneğini ortaya koymuş ve ilk ürünlerinden itibaren şiir çevrelerinde adından söz ettirmeyi başarmış bir şair. İkinci kitabı çıkartma süreci hayli uzadı. Fakat bu kitabında da ses ve şiirdeki diri yerini koruyarak ilerleme sağladığını okura göstermiş oldu.

Şiirin katmanlarında ne var?

Öztürk’ün kendi dünyasında varoluşunu şiirinden başka alanda aramayan tutumu, hem ikinci kitabının gecikmesine sebep oldu hem de şiirin gerçek mecrasından başka yerde meşruiyet aramadığının kanıtı sayıldı diyebiliriz. Öztürk, şiir penceresinden bakarken edinimlerini artistik tavır ve sentetik şiirini abartı yoluyla duyurmasıyla meşhur değildir, aksine bileğinin gücünü sadece şiire yaslamasıyla bilinen bir genç şairdir.

Kapanış Konuşması’nda da diriliğini ve şair kimliğini bozmadan ağır ve yerli yerince tavırla farklı bir eda ile şiir söyleme ciddiyetini sürdürdüğünü görmemiz modern Türk şiiri adına bir kazanımdır. Kapanış Konuşması 15 şiirden müteşekkil bir dosya olmuş ve azımsanamayacak bir hacimde ve estetik değerde kendine şimdiden bir yer edinmiştir diyebiliriz.

Öztürk’ün bu kitabında ayrıca vurgulayacağımız bir diğer özellik de, kitabın aşkî bir göndermeye/adamaya sahip oluşudur. Aşk göndermelerinde de imge ve konuşan özge ilişkisini sağlam biçimde kurması dikkat çekicidir. Yani aşk söz konusu oldu diye imgenin bütünüyle lirizme doğru akması söz konusu değildir. Emre Öztürk, iki şiir kitabıyla bile olsa kendine Modern Türk şiiri söz konusu olduğunda bir yer ayırtmayı başarabilmiş, ıssız ve kalenderliğiyle artistik sapmalara da pirim vermeyecek değerde ve erdemde bir şair olarak havsalamızın şiir defterinde yer edinmiştir. Merakla beklediğimiz üçüncü dosyasında sesini kurma başarısı gösterebilmiş bu genç şairimizin daha üst bir değerde şiirine devam etmesi temennimizdir.