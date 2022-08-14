Gizli hazine için seferberlik! Türkiye'den ses getiren keşif

Yerin binlerce metre altında olan bu el değmemiş alanın keşfedilmesi için yurt içi ve yurt dışından birçok bilim insanı bir araya geldi.

Mersin'in Anamur ilçesinde Torosların zirvesinde 2 bin 200 rakımda keşfedilmeyi bekleyen gizli hazine Morca Mağarası, Türkiye'nin en derin mağaralarından birisi.

"ANA GALERİDE KAPALI BİR GÖLE RAST GELDİK"

Morca'nın önemini anlatan Oganizatör Ender Alparslan Usuloğlu, "Morca'nın 2150 metreden, 2100 metreden girişi var. Ana galeride bir sifona, sifon diyoruz artık kapalı bir göle rast geldik. Fakat 1000 ile 1256 metre arasında yaklaşık 10 tane yan kol var. Bir mağara sistemlerine bağlanma ihtimali oldukça yüksek" bilgisini verdi.

GİZLİ HAZİNE İÇİN SEFERBER OLUNDU

Uzman ekipler bu gizemi çözmek için 2 bin 150 rakımdaki girişinden halatlarla mağaraya iniyor.

Yer altının gizli hazinesi 'Morca Mağarası'nın gizemi çözülüyor

Yurt içi ve yurt dışından gelen bilim insanları mağaranın jeolojik yapısını inceliyor, hayvan türlerini keşfediyor.

"BÖLGEDE YENİ BİR BAKTERİ TÜRÜ DE KEŞFEDİLDİ"

Keşif çalışmalarında yerin bin 274 metre altında göller bulundu. Bilimsel çalışmalarda bölgede yeni bir bakteri türü de keşfedildi.

Usuloğlu, "Göllerden bir tanesinde yüzlerce hatta binlerce kerevit vardı. Onlardan işte numune aldık, baktık işte. Yeni bir tür değil cins olduğu tespit edildi. "Dünyada insan vücudu antibiyotiklere çok fazla direnç kazanmaya başladı. O yüzden onu değişik bir bakteriyi bularak, değişik bir antibiyotik ilaçlar yapmak elzem oluyor. Bu da yeni bir değişik bakteri çeşidi" dedi.

Bilim insanlarının Morca Mağarası'ndaki çalışmaları sürüyor.