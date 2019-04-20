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Göbeklitepe Kültür ve Sanat Etkinlikleri başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesinin ardından, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 'Göbeklitepe Kültür ve Sanat Etkinlikleri' çeşitli etkinliklerle başladı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumlarca Göbeklitepe’nin tanıtımı için çeşitli ekinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve iki gün sürecek "Göbeklitepe Kültür ve Sanat Etkinlikleri", Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi Engelli Mehter Takımı'nın gösterisiyle başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Hakkari'de şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır temennisinde bulundu.

ŞEHİT ASKERLERDEN DOLAYI BAZI ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Şehit askerlerden dolayı etkinlikteki bazı programların iptal edildiğini ifade eden Beyazgül, şunları söyledi:

"Şanlıurfa, coğrafi konumu, tarihi değerleri, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle turizmin bütün potansiyellerini içinde barındıran bir şehirdir. Bu yönüyle Şanlıurfa, Hazreti İbrahim’den kendisine miras kalan misafirperverlikle, dört mevsim huzur ve güven içinde misafirlerine ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip bir şehirdir. 12 bin yıllık geçmişiyle, yapılan her arkeolojik bulguda, dünya tarihinin yeniden şekillenmesine vesile olan Göbeklitepe ve Şanlıurfa'yı mutlaka görün yolunuz mutlaka buralardan geçmeli."

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tarihin sıfır noktasında iki gün sürecek etkinlikler sayesinde Göbeklitepe'yi Türkiye ve dünyanın dört bir yanına tanıtacaklarını ifade etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da Göbeklitepe'nin tanıtımı için büyük bir çaba harcadıklarını kaydetti.

Etkinlikte katılımcılara çiğ köfte ve helva ikram edildi. 

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