Göç Yolu Hendek’ten yola çıkıyor 

Hendek Belediyesi Rasimpaşa Sinema Salonu’nda saat 20.00’de gösterilecek filmde, 1912’de Balkan Harbi’nden sonra baskı, zulüm ve soykırıma dayanamayan hasta, yaşlı, yaralı ve çocuklu ailelerin Türkiye’ye gelene kadar yolda yaşadıkları dram ve ölüm kalım mücadelesi anlatılıyor. Türkiye’deki tüm sinemalarda 21 Eylül Cuma günü vizyona girecek “Göç Yolu (Elveda Balkanlar)” filminin çekimlerinin büyük bir kısmı Hendek’te gerçekleştirildi. Hendek Belediyesi’nin sponsor olduğu filmde, Hendek Genç Tiyatro oyuncuları da rol aldı. Senaristliğini ve yönetmenliğini Turgut Ural’ın yaptığı filmde, Ahmet Yenilmez, Esra Sönmezer, Sinan Bengier, Aysun Güven, İzzet Çivril, İskender Bağcılar, Tolga Öz, Şükran Çağman, Ercüment Fidan, Hülya Diken, Gül Gülsüm Yılmaz, Kaan Keskin, Yusuf Kaan Oruçoğlu, Mustafa Öksel ve Bedirhan Yağcı rol alıyor.