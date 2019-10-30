Altı yıllık evli ve iki çocuk sahibi yazar ve ressam çift, hem kendi çocukları hem de diğer çocuklar için yeteneklerini kullanarak çocuk kitapları kaleme aldı. Yazar Aliye Akan’ın yazdığı, eşi ressam Bünyamin K.’nın resimlerini çizdiği eserler, hikayelerindeki gerçeklik ve resimlerinin tek tek elle çizilmiş olmasıyla dikkati çekiyor. İkilinin “Yusuf’un Sarı Gömleği”, “Musa’nın Yaprakları”, “İbrahim’in Kuşları”, “Kim Korkar Berberden”, “Kim Korkar Dişçiden” adlı eserleri Monera Yayınlarından çıkarak okuyucuyla buluştu. Çocuk kitaplarının önemine değinen Aliye Akan, “Çocukların dünyasına hangi kelimeleri dahil edeceğimiz çok mühim bir mesele. O yüzden fiil seçimlerinden, sıfatlandırmalara kadar çok titiz davrandığımızı söyleyebilirim’’ şeklinde konuştu. Kitapla ilk tanıştıkları dönem, karşılaştıkları kelimeler ve görsellerin çocukların zihninde çok önemli yer tuttuğunun altını çizen genç yazar, 2-7 yaş aralığındaki çocukların gözlerinin gerçek çizgilerle terbiye edilmesi gerektiğini dile getirdi. Akan, “Güzellik alışılabilir bir şeydir. Önce göz, güzellikle terbiye edilir ve güzelliği seçmeye başlar. Nitekim kulak da böyle’’ dedi.

25 YILLIK TECRÜBE

Ressam Bünyamin K. ise kitaplardaki çizimleri yapmadan önce çok sayıda çocuk kitabını incelediğine işaret ederek, “Hem çizimlerine baktım hem hikayelerini okudum. Çoğunlukla vasat ve daha altında çizimlerle karşılaştım. Biz bir hikaye anlatmak, çocuklarımıza hem okumak hem de güzel bir hediye bırakmak istiyoruz. 25 yıldır sulu boya çalışıyorum. İyi yaptığım şeyi denedim” ifadelerini kullandı. Bünyamin K., küçük yaşta görülen ve öğrenilen şeylerin hiç unutulmadığını sözlerine ekleyerek, duru bir zihnin göreceği resimlerin büyük özen ve dikkatle çizilmesi gerektiğini söyledi.