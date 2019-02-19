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Güven sarsıcı hileli kurnazlık

Sektör temsilcileri: Bütün film sektörüne ağır darbe vuracak, büyük yıkımlara yol açacak bu ayak oyununu şiddetle kınıyoruz. Yapımcı BKM: Değişen dünya koşullarında Netflix ile yapılan anlaşma Türk sinemasını daha iyi yere taşıyacak.

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Yılmaz Erdoğan’ın ‘Organize İşler: Sazan Sarmalı’ filmi 400 salonda birden gösterime girmişken, daha ikinci haftada, dijital platform Netflix’te de yayınlanması seyircide güven bunalımına neden oldu. Seyircinin sorusu şu: Madem filmi iki hafta sonra ekranda izleyebilecektik, o halde neden sinema salonuna para ödedik? 

Sektör temsilcilerinin tepkisi ise sinema adına önemsenmesi gereken daha büyük bir kaygıyı dile getiriyor. FİYAB, TESİYAP ve SİSAY, “Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminin vizyonda olmasına rağmen dijital platformlarda da yayınlanmasını ‘Türk sineması için tehlikeli sonuçlara yol açacak bir gelişme’ diyerek eleştirdi. 

YASANIN HEDEFİNE ÇELME TAKTILAR 

Film Yapımcıları Meslek Birliği’nden (FİYAB) yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Bu feci durum, sinema filmlerinin biletli seyircisiyle salonlarda buluşması geleneğini yerle bir edecek hileli bir kurnazlık, iyi niyetli sinema seyircisini aldatmadır. Aynı zamanda yeni sinema yasasıyla ulaşılacak hedeflere çelme takma gafletidir. Ticari görenekte asla kabul edilmeyecek, sinemamızın geleceğine, gelişimine, dağıtım sistemine, salon işletmeciliğine ve bütün film sektörüne ağır darbe vuracak, büyük yıkımlara yol açacak bu ayak oyununu şiddetle kınıyoruz.” 

FİLMİN SATIŞI BİZDEN GİZLENDİ  

Filmin Netflix’e satışını sektörden gizleyerek etik değerlere ters düşen bir ilke imza atmakla suçlanan Yılmaz Erdoğan’ın BKM’sinden yapılan açıklama ise sektör temsilcilerini tatmin etmekten uzak kaldı. “Organize İşler Sazan Sarmalı” filminin Netflix üzerinden Türkiye dahil toplam 190 ülkede yayına açılacağı aktarılan açıklamada, ‘Sektörümüzde yaşanan krizde ve değişen dünya koşullarında sinemayı ayakta tutmak adına Netflix ile yaptığımız bu anlaşmanın Türk sinemasını daha iyi yere taşıyacağına eminiz” ifadelerine yer verildi. Netflix ile yapılan anlaşmanın sadece “Organize İşler Sazan Sarmalı” filmi için geçerli olduğu dile getirilen açıklamada ‘bilet alıp filmi sinemada izleyen seyircinin mağduriyetine ilişkin bir açıklamada bulunulmadı. 

KONU MAHKEMEYE TAŞINIYOR 

Öte yandan geçen cumartesi günü olağanüstü toplanan Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) üyeleri, vizyondaki filmi Netflix’te yayınlatarak kendilerini zarara uğrattığı gerekçesiyle  ‘Organize İşler: Sazan Sarmalı’nın yapımcısı BKM ve CJ Entertainment’e karşı hukuki süreç başlatma kararı aldı.

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