Hakkari’de kültür mevsimi
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri ilk toplantılarını yaptıkları Hakkari’den güzel izlenimlerle ayrıldı. Kurul üyeleri her toplantı için farklı ilde bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. İskender Pala, kurul üyeleri olarak Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Adana’ya Anadolu’nun her yerini dolaşacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu toplantısı için 9 Eylül’de geldikleri Hakkari’de iki gün boyunca kentin tarihi mekanlarını da gezen Prof. Dr. İskender Pala ve kurul üyeleri, Hakkari’nin güzelliklerinin yurt içi ve dışında tanıtılması kararı aldı. Yaptıkları çalışmaları değerlendiren Pala, Hakkari’de ummadıkları kadar güzel bir tabiat ve iyi fikirlerle karşılaştıklarını belirtti.
Hakkari’nin renklerinin Türkiye ve dünya kültürüne kazandırılması gerektiğini ifade eden Pala, “Bunlar içerisinde kültür ve sanatın dünyaya açılabilmesi için Hakkari’nin sahip olduğu değerlerin bir an önce keşfedilmesi, onlarla yol yürünmesi ve Hakkari’nin renklerinin, desenlerinin, güzelliklerinin önce Türkiye kültürüne sonra da dünya kültürüne, sanatına kazandırılmasını düşünüyoruz ve buna göre kararlar aldık” dedi.
“Her şehri dolaşacağız”
Kurul olarak ayda 4 defa toplantı yaptıklarını ve bu toplantılardan birini farklı bir şehirde yapmayı kararlaştırdıklarını belirten Pala, söz konusu toplantıların ilkini Hakkari’de gerçekleştirdiklerini söyledi.
“Hakkari, İstanbul’dan bakınca hiç hayal etmeyeceğimiz kadar haşin, bunun yanında güzellikleriyle de büyüleyici bir bölge” diyen Pala, şu değerlendirmelerde bulundu: Hakkari ile başlamak ülke gerçekleri açısından, buradaki insanımız açısından, buradaki insan varlığımız ve kültür, sanata bakış açımız açısından bizi biraz daha entelektüel düşünmeye, biraz daha uyandırmaya vesile oldu. Her şeyden önce bilgilenmek önemliydi ve bilgi sahibi olduk. Bu gerçekler doğrultusunda ne yapılabilecekse Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu onu yapacak.
‘KOFi’ HEDiYESi
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki tarihi yerleri ziyaret etti. Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay ile Hümeyra Şahin Hakkari programı kapsamında helikopterle Şemdinli ilçesine geldi. Kurul üyeleri tarihi Kayme Sarayını gezdi. Kaymakam Yakup Güven ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, kurulun hanım üyelerine yöredeki kadınların düğünlerde taktığı “kofi” hediye etti.
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