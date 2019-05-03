Hastalık Hastası Kadıköy’de

Moliere’in yazdığı, Berna Günen’in çevirdiği, Tolga Yeter’in yönettiği oyun, 20.30’da Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde ilk gösterimini yaptı. Bu akşam ve yarın da izleyiciyle aynı sahnede buluşacak olan Hastalık Hastası, saf bir adamın, onu gelir kapısı gibi kabul eden doktorunun yanlış teşhislerine kanıp, kendini neredeyse ölümcül bir hasta olarak görmesi sonucu gelişen olayları konu alıyor.