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Hattın güzelleri ödüllendirildi

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi’nce (IRCICA) düzenlenen 11. Milletlerarası Hat Yarışması’nın ödülleri törenle sahiplerine verildi.

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IRCICA’nın Cağaloğlu’ndaki merkezinde düzenlenen ödül töreninde konuşan IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren, yarışmanın kazananlar kadar kazanamayanları da motive ettiğini ve kendilerinin hat sanatını her zaman destekleyeceklerini söyledi. Eren, yarışmada, Celi Sülüs, Sülüs, Nesih, Muhakkak, Sülüs-Nesih, Celi Talik, Talik, Celi Divani, Divani ve Kufi” dallarında 38 ülkeden 613 katılımcının 833 eseri arasından ödüle layık görülenleri açıkladı.      

ÖDÜLLÜ ESERLER SERGİDE

Buna göre yarışmada “Celi Sülüs” dalında birincilik ödülü hiçbir esere verilmezken, ikinciliği Türkiye’den Menaf Nam, Endonezya’dan Teguh Prastio aldı. “Sülüs” yazı türünde, Türkiye’de yaşayan İranlı hattat Ahmet Ali Namazi birinciliği kazandı.  Hat sanatçısı Hakan Arslan Nesih, “Hat” kategorisinde birinci, “Sülüs hat”ta ikinci, “Sülüs-Nesih” yazı türünde ise üçüncü olarak, 3 dalda ödül elde etti. Ödüle değer bulunan 66 eserin sahibine, toplam 206 bin 500 dolar ödül dağıtıldı. Kazanan eserlerden oluşan sergi 30 Nisan’a kadar IRCICA’da açık olacak.

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