Hazerfen bir kez daha uçuyor

Osmanlı döneminde, kendi yaptığı kanat düzeneğiyle Galata Kulesi’nden atlayarak uçma denemeleri yapan Hezarfen Ahmed Çelebi’nin “uçma” tutkusu tiyatro sahnesine taşındı.

Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde de yer alan Hezarfen’in hikayesi, İstanbul Devlet Tiyatrosu (İDT) tarafından “Uçmak - Hezarfen Ahmed Çelebi” adıyla sahneye uyarlandı. Ömer F. Oyal’ın kaleme aldığı iki perdelik oyun, bu akşam ilk kez Mecidiyeköy Büyük Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Yaklaşık 2 saat süren oyunda “Hezarfen Ahmed Çelebi”yi Tolga Evren, “Lagari Hasan Çelebi”yi Emir Çiçek, “Evliya Çelebi”yi ise Fikret Urucu canlandırıyor. Dekoru, kostümleri ve kalabalık kadrosuyla dikkati çeken oyunun yönetmeni Hakan Çimenser, yaklaşık 2 aydır hazırlıklarını sürdürdükleri oyunun detaylarını anlattı.

Aynı zamanda Devlet Tiyatroları Başrejisörü görevine de devam eden Çimenser, oyunun hedeflerine de değinerek, “Dünyada herhangi bir festivale gittiğimiz zaman bize en çok sorulan soru bu, ‘Sizin hikayeleriniz nerede?’ diyorlar. Biz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürüyle biraz böyle düşünerek işe başladık. Yani hakikaten bizim hikayemiz ne? Biz onu tiyatronun gerçeği ve estetiğiyle, bugünkü haliyle gerçekten dünyaya anlatabiliyor muyuz, onlar bizim hikayelerimizi bu güçte ve estetikte seyredebiliyor mu? Hedefimiz buydu.” ifadelerini kullandı.