Hedef yeni seyirci

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha geniş kitlelerin kültür ve sanatla tanışmasını istediklerini belirterek “2019 itibarıyla özellikle devlet tiyatroları, güzel sanatlar, opera ve bale bölümü olsun seyirci sayılarını her yıl yüzde 50 artırmak gibi bir hedef belirledik” dedi. Bakan Ersoy, 1924’te Cumhuriyetin ilk müzik öğretmen okulu olarak açılan ve uzun yıllar devlet konservatuarı olarak hizmet veren Ankara’daki Mamak Kültür Merkezi’nde inceleme yaptı.

SALON ARIYORUZ

Restorasyon çalışmalarını inceleyen Ersoy, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, Mamak Kültür Merkezi’nin anlamının çok büyük olduğunu belirterek “Bu binanın restorasyonunu yapacağız. Hedefimiz 1 Ekim’den itibaren burayı tekrar Ankara’nın kültür merkezlerinden biri haline getirmek” dedi. Devlet Tiyatroları’nda seyirci sayısını artırmayı amaçladıklarını ifade eden Ersoy, şunları söyledi: “Bu amaçla her yıl bu birimlerimizin kapasitelerini artırıyoruz. Bir süre sonra elimizdeki salonlar yeterli olmayacak. Hedefimiz çok ciddi bir hedef. Bu hedefi koruyabilmek için de Bakanlık olarak salon arayışına geçtik. Bu kapsamda burayı ziyaret ediyoruz.”