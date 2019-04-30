'Her dergi bir 'okul'
10. Uluslararası Dergi Fuarı sona erdi. 100 binin üzerinde okurun ziyaret ettiği fuarın sonunda ‘Dergicilik Ödülleri’ sahiplerini buldu.
Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından düzenlenen “10. Uluslararası Dergi Fuarı” sona erdi. Bu yıl Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde, Feshane Caddesi’nde okurlarla buluşan fuarı, 100 binin üzerinde okur ziyaret etti.
“Edebiyat Dergileri”, “Gençlik Dergileri”, “Fanzin Dergiler”, “Okul Dergileri”, “Misafir Dergiler” ve “İctimai Dergiler” bölümlerinden oluşan fuarda, bu yıl yaklaşık 250 dergi okurların beğenisine sunuldu.
TÜRDEB Genel Başkan Yardımcısı Asım Gültekin, fuar kapsamında her yıl verilen Dergicilik Ödüllerinin de etkinliğe ayrı bir heyecan kattığını belirterek, fuarı ticari kaygılarla düzenlemediklerine vurgu yaptı.
Asım Gültekin, fuarda yer alan gençlik dergilerine de değinerek, “Onlar ayrı bir enerji. Bu yıl gençlik, okul dergilerinin yanı sıra fuarda fanzin dergiler de yer aldı. Bu fuar gerçekten Türkiye’de dergiciliğin kalbinin en yoğun attığı günler oluyor. Gelecek sene de tüm dergicilerden yine Eyüpsultan’da buluşalım temennisi var.” ifadelerini kullandı.
Türkiye Okul Dergileri Birliği Başkanı Tuba Nur Sucu da dergilerin de bir okul olduğunu söyledi.
Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından düzenlenen “10. Uluslararası Dergi Fuarı” kapsamında “2019 Uluslararası Dergicilik Ödülleri” sahiplerini buldu. Etkinlikte liseli öğrenciler de fanzinleri ile yer aldı.
Ödüllü dergiler
Bu yılki dergi fuarında 13 bölümde ödülleri takdim edildi. “Editör Ödülü”ne Akademya Dergisi, “Musahhih Ödülü”ne Hayrat Vakfı Dergi Grubu, “Röportaj Ödülü”ne Şiar Dergisi’nden Serap Kadıoğlu, “Dosya Dergiciliği Ödülü”ne Vuslat Dergisi Yayın Yönetmeni İlhami Pınar, “Tasarımcı Ödülü”ne ise Hancı Dergisi Görsel Yönetmeni Halit Çukuryurt değer görüldü.
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