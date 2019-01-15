Her ödül ‘Roma’ya çıktı

Siyah beyaz ve son yılların en naif filmi Roma, has sinemaseverler kadar eleştirmenlerin de gözdesi oldu. Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron’un “Roma” filmi ABD’de 24. Eleştirmenlerin Seçimi Film Ödülleri’nde “En İyi Film ve En İyi Yabancı Film” dahil, 4 ödül kazandı. Filmin senaristliğinin yanı sıra yönetmenliği ve görüntü yönetmenliğini de üstlenen Cuaron, En İyi Yönetmen ve En İyi Sinematografi ödüllerine de layık görüldü. Meksikalı yönetmen Cuaron’un çocukluğunu geçirdiği Meksiko şehrinin Colonia Roma semtinde yaşayan bir ailenin hikayesini anlatan Roma, sabrın, sevginin filmi olmasının yanı sıra, hikayesini insan ruhunun derinliklerine sızdırmayı başarmasıyla dikkat çekiyor. Film, Venedik’te de Altın Aslan ödülünü kucaklamıştı.

En İyi Erkek Oyuncu Christian Bale ABD’li eleştirmenlerin En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Eski ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney’i canlandırdığı “Vice” filmindeki rolüyle Christian Bale’ye verilirken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, “Nobel Adayının Karısı” filmindeki rolüyle Glenn Close ve “Bir Yıldız Doğuyor” filmindeki rolüyle Lady Gaga arasında paylaştırıldı.