Hollanda’dan ahlaksız teklif

"Babam İş Gezisinde”, “Dolly Bell’i Anımsıyor Musun?” ve “Kusursuz Çember” filmlerinin senaristi, yazar ve şair Abdulah Sidran geçen hafta Türkiye’deydi. Kendisini “Saraybosna şairi” olarak tanımlayan Sidran, şiir, yazı ve senaryolarında Saraybosna şehrini en içten şekilde işlediğini söyledi.

DÖRT SENARYOM VAR

Filme çekilmemiş 4 senaryosunun daha olduğuna işaret eden Sidran, Bosna’da, Batılı ülkelerce finanse edilen senaryoların filme dönüştüğüne dikkati çekerek şunları söyledi:

“Bosna Hersek’in ekonomik durumu tek başına birinin film çekmeyi üstlenmesine çok elverişli değil. Genelde Batılı ülkeler kendi kurallarını koyarak bizim senaryolarımızı değerlendirir ve film yapar. Mesela ben şöyle bir taleple karşılaştım, Hollandalı bir yapım şirketi Srebrenitsa konusunu bizim gerçekliklerimiz dışında işlemek istedi. Özellikle suç bakımından simetrik bir suçlama tarzında bir yaklaşım söz konusuydu. Ben bunu kabul edemezdim. 4 sağlam senaryom var ve onları gelecek güzel günler için çocuklarıma miras bırakmayı düşünüyorum.”

Sırpların Boşnaklara soykırım uyguladığı Bosna Savaşı esnasında BM Srebrenitsa’yı güvenli bölge ilan etmiş (1993) ancak buraya sığınan Boşnakları Sırp savaşçıların insafına terk eden Hollanda askerleri binlerce Boşnak’ın katledilmesine sebeb olmuştu.