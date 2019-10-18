22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8221
  • 6,4801
  • 281.487
  • 94896.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Hollanda’dan ahlaksız teklif

Boşnak şair, ödüllü senarist Abdullah Sidran: Hollandalı bir yapım şirketi Srebrenitsa katliamını bizim gerçeklerimiz dışında filme almak istedi. Onların bu talebini kabul edemezdim.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"Babam İş Gezisinde”, “Dolly Bell’i Anımsıyor Musun?” ve “Kusursuz Çember” filmlerinin senaristi, yazar ve şair Abdulah Sidran geçen hafta Türkiye’deydi. Kendisini “Saraybosna şairi” olarak tanımlayan Sidran, şiir, yazı ve senaryolarında Saraybosna şehrini en içten şekilde işlediğini söyledi. 
 
DÖRT SENARYOM VAR
 
Filme çekilmemiş 4 senaryosunun daha olduğuna işaret eden Sidran, Bosna’da, Batılı ülkelerce finanse edilen senaryoların filme dönüştüğüne dikkati çekerek şunları söyledi: 
 
“Bosna Hersek’in ekonomik durumu tek başına birinin film çekmeyi üstlenmesine çok elverişli değil. Genelde Batılı ülkeler kendi kurallarını koyarak bizim senaryolarımızı değerlendirir ve film yapar. Mesela ben şöyle bir taleple karşılaştım, Hollandalı bir yapım şirketi Srebrenitsa konusunu bizim gerçekliklerimiz dışında işlemek istedi. Özellikle suç bakımından simetrik bir suçlama tarzında bir yaklaşım söz konusuydu. Ben bunu kabul edemezdim. 4 sağlam senaryom var ve onları gelecek güzel günler için çocuklarıma miras bırakmayı düşünüyorum.” 
 
Sırpların Boşnaklara soykırım uyguladığı Bosna Savaşı esnasında BM Srebrenitsa’yı güvenli bölge ilan etmiş (1993) ancak buraya sığınan Boşnakları Sırp savaşçıların insafına terk eden Hollanda askerleri binlerce Boşnak’ın katledilmesine sebeb olmuştu.
 
YOK OLMAMIZI İSTEYENLERLE BİZİ AYNI MASAYA OTURTTULAR
 
Abdullah Sidran, Bosna Hersek’teki kültürel iklimin gelişmesinde siyasetin etkili olduğuna vurgu yaparak, “Bir tane Bosna söz konusu değildir, üç tane Bosna var. Bosna Hersek, tek bir arabayı aynı anda kullanmaya çalışan üç çift ele benziyor. Dayton Anlaşması’nın ortaya koyduğu çıkmazlardan bir tanesi işgal eden ve saldıran güçleri yönetime ortak yapmasıdır. Uluslararası güçler bizden imkansız bir şey bekliyor. Bosna Hersek’in yok olmasını isteyenlerle var olmasını isteyen güçlerin ortak bir masa etrafında yönetimi paylaşmalarını istiyor” diye konuştu. PLANSIZ KÜLTÜR Sidran, bu yüzden ülkedeki kültürel alanın da buna bağlı olarak, tesadüflerle ve hiçbir plana bağlı tutulmamış gelişigüzel gelişmelerle şekillendiğini dile getirdi. 
 
İSTANBUL'DA SAHNELENDİĞİ GÜN EN MUTLU GÜNÜM OLACAK
 
Sidran, Türkiye’de sahnelenmesi planlanan “Zivronick’te Kalbimi Bıraktım” oyununa ilişkin, “Oyunda Zivornick şehrinde 1992’de kurban edilmiş ilk Boşnakların hikayesini anlatıyorum. Bu oyun 20 senedir Bosna Hersek’te sahneleniyor. Daha önce İtalya ve Slovenya’da da gösterildi. Ancak benim için en önemlisi Türkiye’de sahnelenmesi. İstanbul’da gösterime girdiği gün benim en mutlu günüm olacak” ifadelerini kullandı.

MSB´den ´Korkmayın, zulüm bitiyor´ paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı

Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ortaya çıktı

Herkesi şaşırtan yöntem! Karpuzun içinde pişirdi...

Herkesi şaşırtan yöntem! Karpuzun içinde pişirdi...

Twitter'ın Orta Doğu sorumlusu İngiliz ordusunda subaymış

Twitter'ın Orta Doğu sorumlusu İngiliz ordusunda subaymış

'Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi'

'Erdoğan, sert, güçlü bir lider ve doğru bir karar verdi'

Prens William'ın uçağı iniş yapamadı! 'En kötü uçuşlarımdan biriydi'

Prens William'ın uçağı iniş yapamadı! 'En kötü uçuşlarımdan biriydi'

Mehmetçiğe bir selam da THY'den

Mehmetçiğe bir selam da THY'den
 

POPÜLER HABERLER

Tel Abyad´da bulundu! Mehmetçik adım adım terörü temizliyor

Tel Abyad´da bulundu! Mehmetçik adım adım terörü temizliyor

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçıyor

ABD, terör örgütünü bunun için eğitmiş!

ABD, terör örgütünü bunun için eğitmiş!

Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

Dünden bugüne 'Asker Selamı' veren futbolcular

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA