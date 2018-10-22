Hurda malzemeleri sanat eserine dönüştürüyorlar

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri Berkin Günsay, Ferhat Borucu ve Fatih Ceylan, yaklaşık 3 yıldır hurda malzemeleri bir araya getirerek çeşitli eserler yapıyor.

28. Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali kapsamında Kırklareli'ye giden öğrencilerin yılan, karınca, kartal, insan, örümcek gibi figürlerden oluşan yaklaşık 50 eseri var.

3 yıldır heykel ve çeşitli objeler yapıyorlar

Öğrencilerden Berkin Günsay, 3 yıldır atık hurda malzemelerden heykeller ve çeşitli objeler yaptıklarını söyledi.

Her eserin farklı bir anlatımının olduğunu belirten Berkin Günsay, sanatsal olarak kendilerini betimleyici heykeller yaptıklarını anlattı.

Atık malzemeleri sanatsal eserlere dönüştürmenin zorluğunu ve keyfini bir arada yaşadıklarını söyleyen Günsay, "Yaptığımız eserlerin manaları var. Örneğin örümcek. Örümcek mesela bir şeyi iki şekilde yapar. Kendini savunmasını da saldırmasını da evini kurmasını da tamamen ağ sistemiyle yapar. O örümcek heykeli bunu anlatır" dedi.

"Kendimi heykellerle ifade ediyorum"

Ferhat Borucu ise, küçük yaşta ilgi duyduğu heykeltıraşlığı bugün farklı malzemelerle de olsa yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Sözden çok görsel olarak yapıtlarıyla iç dünyasını yaşattığını belirten Ferhat Borucu, "Pek konuşmayı ve bir şey anlatmayı beceremem, o yüzden en iyi kendimi ifade edebildiğim şey bir metali işlemek oluyor. O yüzden konuşmak yerine metali işlemek daha kolay geliyor bana" diye konuştu.