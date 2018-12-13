İBB tarafından verilen 'Kristal Baret Ödülleri' sahiplerini buluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı-IOHS EXPO” bünyesinde verilen “Kristal Baret Ödülleri” sahiplerini buluyor. İş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye’nin en prestijli ödülü olarak kabul edilen “Kristal Baret Ödülleri” için 15 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da tören düzenlenecek. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek tören ile Sosyal Sorumluluk, Proje ve İyi Uygulama örnekleri sağlayan sektör temsilcilerine, 7 ayrı kategori ve 10 ayrı dalda ödülleri takdim edilecek. Kristal Baret Ödülleri ile; iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artırılması, iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi, örnek çalışmalara imza atılması için firmaların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

KATEGORİLER

ULUSLARARASI TEMSİLİYET

Kristal Baret İş Güvenliği Ödülü

MEDYA

Kristal Baret Film/Dizi Ödülü

Kristal Baret Film/Dizi Seti Ödülü

Kristal Baret TV Kanalı Ödülü

ÜNİVERSİTE

Kristal Baret Üniversite Proje Ödülü

Kristal Baret Akademisyen Ödülü

Kristal Baret Üniversite Ödülü

İNOVASYON

Kristal Baret Yenilikçi Uygulama Ödülü

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR

Kristal Baret Sektör Ödülü

FİNANS

Kristal Baret Yatırım Finans Ödülü