İBB tarafından verilen 'Kristal Baret Ödülleri' sahiplerini buluyor
İş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye’nin en prestijli ödülü olarak tanımlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen “Kristal Baret Ödülleri” 15 Aralık’ta sahiplerini buluyor. 7 ayrı kategori ve 10 ayrı dalda verilecek ödüller ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artırılması, iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi, örnek çalışmalara imza atılması için firmaların teşvik edilmesi amaçlanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı-IOHS EXPO” bünyesinde verilen “Kristal Baret Ödülleri” sahiplerini buluyor. İş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye’nin en prestijli ödülü olarak kabul edilen “Kristal Baret Ödülleri” için 15 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da tören düzenlenecek. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek tören ile Sosyal Sorumluluk, Proje ve İyi Uygulama örnekleri sağlayan sektör temsilcilerine, 7 ayrı kategori ve 10 ayrı dalda ödülleri takdim edilecek. Kristal Baret Ödülleri ile; iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artırılması, iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi, örnek çalışmalara imza atılması için firmaların teşvik edilmesi amaçlanıyor.
KATEGORİLER
- ULUSLARARASI TEMSİLİYET
- Kristal Baret İş Güvenliği Ödülü
- MEDYA
- Kristal Baret Film/Dizi Ödülü
- Kristal Baret Film/Dizi Seti Ödülü
- Kristal Baret TV Kanalı Ödülü
- ÜNİVERSİTE
- Kristal Baret Üniversite Proje Ödülü
- Kristal Baret Akademisyen Ödülü
- Kristal Baret Üniversite Ödülü
- İNOVASYON
- Kristal Baret Yenilikçi Uygulama Ödülü
- KAMU VE ÖZEL SEKTÖR
- Kristal Baret Sektör Ödülü
- FİNANS
Kristal Baret Yatırım Finans Ödülü
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