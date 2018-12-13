İBB'nin destekleriyle düzenlenen Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başlıyor

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işbirliğiyle düzenlenen “Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali” yarın başlıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen festival gönül adamlığı, dostluğu, samimiyeti ve inceliğiyle insanları etkileyen Fethi Gemuhluoğlu’nun “Dostluk” felsefesinden ilham alınarak hazırlandı. Ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun ilgi gören festival ile dostluk kavramının yeniden düşünülmesi, uluslararası boyutta bütün insanlığın mirası haline getirilmesi, daha yaşanabilir bir dünya için yeni filmlere fırsat verilmesi ve farklı coğrafyalar ile temas edilmesi amaçlanıyor.

76 ÜLKEDEN 789 KISA FİLM BAŞVURUSU YAPILDI

Festivale; Türkiye’nin yanı sıra ABD, Hindistan, Brezilya, Kore, Azerbaycan gibi 76 ülkeden 789 kısa film başvurusu yapıldı. “Dostluk” temasının işlendiği kısa filmler, başkanlığını Yüksel Aksu’nun yaptığı Najwa Najjar, Tevfik Başer, Kamal Tabrizi ve Sezin Akbaşoğulları’ndan oluşan jüri heyeti tarafından değerlendirildi. Jürinin değerlendirmesi sonucunda 17 kısa film finale kaldı. Finalistler arasında yerli filmlerin yanı sıra Fransa, İran, Belçika, Kazakistan, İtalya’dan başvurulan kısa filmler de yer alıyor.

TÜM FİLMLER ÜCRETSİZ OLARAK İZLENEBİLECEK

Finale kalan kısa filmler 14-15 ve 16 Aralık tarihlerinde seyirciyle buluşacak. Ayrıca “Kırk Yıllık Hatır” kategorisinde yer alan 17 filmin de gösterimi yapılacak. Bununla birlikte İranlı yönetmen Kamal Tabrizi’nin “Kertenkele”, Filistinli yönetmen Najwa Najjar’ın “Hırsızın Gözleri” ve İranlı Yönetmen Abbas Kairostami’nin “Dostumun Evi Nerede?” başlıklı uzun metrajlı filmleri de gösterilecek. Filmler; Kadıköy Sineması, Beyoğlu Sineması, Salt Galata, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda ücretsiz olarak izlenebilecek.

ÜNLÜ YÖNETMENLER SÖYLEŞİ’DE BULUŞACAK

15 Aralık Cumartesi günü saat 18.00 ila 20.00 arasında Salt Galata’da “Kısa Filmden Uzun Dostluklara” konulu söyleşi düzenlenecek. Moderatörlüğünü Faysal Sosyal’ın yapacağı söyleşiye yönetmenler Yüksel Aksu, Najwa Najjar ve Kamal Tabrizi katılacak.

KAZANANLAR 16 ARALIK’TA CRR’DE BELLİ OLACAK

Festivalin ödül töreni 16 Aralık Pazar günü saat 18.00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak. Finale kalan 17 kısa film içerisinden dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edilecek. Birinciye 40 bin TL, İkinciye 20 bin TL, Üçüncüye 12 bin TL, Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Ödülü 15 bin TL ve üç filme de 5’er bin TL’lik Mansiyon Ödülü verilecek. Ödül töreni Anjelika Akbar Film Müzikleri konseriyle sona erecek.

5 farklı mekanda gösterimi yapılacak filmlerin isimleri ve saatleri ile ilgili detaylı bilgilere http://dostlukfilmfestivali.comsitesinde yer alan “Gösterim Programı” kategorisinden ulaşabilirsiniz. Yine aynı kategorinin altında yer alan konumlara tıklayarak adresi öğrenebilir, otomatik rota oluşturabilirsiniz.