İBB'nin ev sahipliğini yaptığı 1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali” 23 Şubat – 3 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. 120 seçkin yayınevinin katılacağı festivalde onur yazarı Mustafa Kutlu ile İskender Pala, Hayati İnanç, Ömer Tuğrul İnançer gibi önemli yazarlar kitapseverlerle buluşacak. Ayrıca festivale dahil edilen “4. İstanbul Fellowship” organizasyonu, 72 ülkeden 200’ü aşkın yayınevini Türk yayımcılar ile buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Basın Yayın Birliği’nin işbirliğiyle bu sene ilk kez düzenlenen “Uluslararası Avrasya Kitap Festivali” başlıyor. 23 Şubat Cumartesi – 3 Mart Pazar tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak festival bünyesinde, 4. İstanbul Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları) organizasyonu da gerçekleştirilecek. İBB ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’nin (TBYM) davetlisi olarak Frankfurt Kitap Fuarı Başkan Yardımcısı Claudia Kaiser ile yayın dünyasının dünya çapında en önemli dergilerinden biri olan Publishers Weekly Yayın Yönetmeni Edward Nawotka İstanbul’da yayıncılarla buluşacak.

120 SEÇKİN YAYINEVİ BU FESTİVALDE!

1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali’ne 120 seçkin yayınevi katılacak. Yayınevlerinin yeni çıkan kitapları, özel basım eserler stantlarda yerini alacak. Bu sene ilk kez düzenlenen festivalin teması “Uzun Bir Hikaye” olarak belirlendi. Onur Yazarı olarak Mustafa Kutlu’nun davet edildiği festivalde Prof. Dr. Fuat Sezgin için de anma etkinliği gerçekleştirilecek. Festival süresince şiir dinletileri, paneller, söyleşiler düzenlenecek. İBB Kültür Daire Başkanlığı’nın düzenlediği söyleşi programına; İskender Pala, Hayati İnanç, Ömer Tuğrul İnançer, Selma Argon, Süleyman Seyfi Öğün, Işıl Açıkkar, Emin Işık, Sadık Yalsızuçanlar, Güray Süngü, Gülper Refiğ gibi önemli yazarlar katılacak. Festival süresince birçok yazar imza etkinliği kapsamında kitapseverlerle buluşacak.

“HAVADİS 1917-1918, YÜZ YIL ÖNCE” SERGİLENECEK

İBB iştiraki Kültür AŞ, festivalde açacağı stant ile özel yayınlarını kitapseverlerin beğenisine sunacak. İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Osmanlı’nın son dönemindeki gazetelerden derlenen “Havadis 1917-1918, Yüz Yıl Önce” sergisi de İstanbullular’ın ziyaretine açık olacak.

72 ÜLKEDEN 200’Ü AŞKIN YAYINEVİ “İSTANBUL FELLOWSHİP”A KATILACAK

İstanbul Fellowship organizasyonu da festival bünyesine dahil edildi. Türk yayımcılar ile dünya yayımcıları arasında iş birliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla düzenlenen İstanbul Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları) organizasyonu ilk kez 2016’da yapılmıştı. Bu sene dördüncüsü düzenlenecek organizasyon, festival bünyesinde 26-27-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İBB ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği’nin (TBYB) davetlisi olarak Frankfurt Kitap Fuarı Başkan Yardımcısı Claudia Kaiser ile yayın dünyasının dünya çapında en önemli dergilerinden biri olan Publishers Weekly Yayın Yönetmeni Edward Nawotka İstanbul’da yayıncılarla buluşacak. İstanbul Fellowship programına en çok başvuru Endonezya’dan geldi. Bu ülkeyi sırasıyla Hindistan, Brezilya, İtalya takip etti. Her yıl katılımcı sayısını artırarak büyüyen programda 3 yıl içerisinde 1.000'in üzerinde telif ön anlaşması ve 1.739 ikili iş görüşmesi yapıldı. Program kapsamında İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça dillerinde 50 tercüman görev yapacak.

1. Uluslararası Avrasya Kitap Festivali, 23 Şubat – 3 Mart tarihlerinde 10:00 - 18:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. İETT, Yenikapı'dan etkinlik alanına ring seferleri düzenleyecek. Festivale; Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, Anadolu Ajansı, İstanbul Ticaret Odası ve Milli Eğitim Bakanlığı da destek veriyor.