İdil Biret Soçi’de konser verecek

Biret, Yuri Başmet yönetiminde Rusya Gençlik Senfoni Orkestrası ile Rachmaninof piyano konçertosunu seslendirecek. 24 Şubat Pazar günü düzenlenecek konsere bir mektupla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i de davet ettiğini ifade eden Biret, ‘’Bu konserin Türk- Rus Kültür ve Turizm Yılında olması ve Türkiye, Rusya ve İran Devlet Başkanlarının Soçi sehrinde yaptıkları toplantıdan hemen sonraya rastlaması da çok anlamlı oldu. Bu vesileyle ülkemi tekrar Rusya’da temsil edeceğim için mutluyum’’ şeklinde konuştu.