İdil Biret Soçi’de konser verecek
Devlet sanatçısı, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, Rusya’nın Soçi şehrindeki Kış Tiyatrosu’nda 15 Şubat’ta başlayan ve 24 Şubat’ta sona erecek Uluslararası Sanat Festivali’nin kapanışında konser verecek.
Biret, Yuri Başmet yönetiminde Rusya Gençlik Senfoni Orkestrası ile Rachmaninof piyano konçertosunu seslendirecek. 24 Şubat Pazar günü düzenlenecek konsere bir mektupla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i de davet ettiğini ifade eden Biret, ‘’Bu konserin Türk- Rus Kültür ve Turizm Yılında olması ve Türkiye, Rusya ve İran Devlet Başkanlarının Soçi sehrinde yaptıkları toplantıdan hemen sonraya rastlaması da çok anlamlı oldu. Bu vesileyle ülkemi tekrar Rusya’da temsil edeceğim için mutluyum’’ şeklinde konuştu.
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