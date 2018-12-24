İDOB’tan Viyana temalı yeni yıl konser

“Viyana” temalı konserde, Avusturyalı ünlü besteci Johann Strauss’un, “Die Fledermaus” (Yarasa) adlı operetinden aryalar ile diğer bestelerinden valsler ve polkalar yorumlanacak. Nesrin Gönüldağ, Nazlı Deniz Süren, Ufuk Toker ve Deniz Yetim’in solist olarak sahne alacağı konserde, sanatçılara Roberto Gianola yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek. Konserde yer alacak olan Sercan Gazeroğlu şefliğindeki, İDOB Çocuk Korosu ise “Mutlu Bir Yılın Özlemi”, “Hoş Geldin Yeni Yıl” şarkılarını yorumlayacak. Konser 3 ve 5 Ocak 2019’da Kadıköy Süreyya Operası Sahnesi’nde tekrarlanacak.