İDSO'dan Atatürk'ü Anma Konseri
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) 9 Kasım’da 'Atatürk'ü Anma Konseri” gerçekleştirecek.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası “Atatürk’ü Anma Konseri" 9 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak. İDSO, Şef Raoul Grüneis yönetiminde Devlet Çoksesli Korosu’na eşlik edecek. Konserde ayrıca; Wolfgang Amadeus Mozart’ın "Requiem Re Minör K.626” eseri dinleyiciyle buluşacak.
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