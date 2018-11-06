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İDSO'dan Atatürk'ü Anma Konseri

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) 9 Kasım’da 'Atatürk'ü Anma Konseri” gerçekleştirecek.

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İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası “Atatürk’ü Anma Konseri" 9 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak. İDSO, Şef Raoul Grüneis yönetiminde Devlet Çoksesli Korosu’na eşlik edecek. Konserde ayrıca; Wolfgang Amadeus Mozart’ın  "Requiem Re Minör K.626”  eseri dinleyiciyle buluşacak.
 

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