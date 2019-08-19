İngiliz şarkıcı Anne Marie ‘evi gibi hissettiği’ Antalya’ya geliyor
Antalya’daki Belek Turizm Merkezi’nde düzenlenen ve ünlü şarkıcıları konuk eden “Regnum Live in Concert” serisi kapsamında İngiliz şarkıcı Anne Marie konser verecek.
Aynı etkinlik kapsamında geçen yıl da konser veren İngiliz şarkıcı, 25 Ağustos’ta Antalya’da ikinci kez sevenleriyle buluşacak. Anne Marie, geçen yılki konserinde “Türkiye’yi çok seviyorum ve bu yıl sahne aldığım Antalya’yı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu” demişti.
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