Aynı etkinlik kapsamında geçen yıl da konser veren İngiliz şarkıcı, 25 Ağustos’ta Antalya’da ikinci kez sevenleriyle buluşacak. Anne Marie, geçen yılki konserinde “Türkiye’yi çok seviyorum ve bu yıl sahne aldığım Antalya’yı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu” demişti.