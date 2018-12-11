‘İran sineması dünyada çok güçlü’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında 13 kısa metraj kurgu film, 4 belgesel ve 4 uzun metraj film sinemaseverlerle buluştu. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Kemal Kaptaner, kurum olarak Türkiye’de çok fazla yapılmayan, ihtiyaç duyulan konulara el atmak istediklerini, bu anlamda da çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Kültür AŞ etkinlik danışmanı ve sinema eleştirmeni İhsan Kabil de etkinliğin başlangıç noktasını anlatarak, 2017 Uluslararası Malatya Film Festivali’ndeki İran filmleri bölümünde çoğunluk olarak İran’da yaşayan Azerbaycanlıların hazırladığı yapımları izlediğini ve bu kapsamda İranlı yönetmenlerle de tanıştığını dile getirdi. Kabil, İranlıların nitelikli bir sinema ortaya çıkardıklarının altını çizerek, “Dünyada yeri olan bir sinema. Festivallerde önemli ödüller kazanıyorlar. Hem de kendi kültürlerini en etkin bir şekilde sinema aracılığıyla tanıtıyorlar. Çok iyi bir şekilde işliyorlar.” diye konuştu.