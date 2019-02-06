İslam alimi Ali Ulvi Kurucu gideli 16 yıl oldu
Şair, yazar ve hafız Ali Ulvi Kurucu, vefatının 16. yılında İstanbul’da anıldı.
Üsküdar Belediyesi Valide Sultan vapurunda gerçekleştirilen programa, Kurucu’nun sevenleri ve yakın dostları katıldı. Programın açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ‘’Ali Ulvi Kurucu bu aziz milletin her ferdine örneklik teşkil edecek bir çileli hayatın, bir derdin, bir davanın önemli bir mensubudur’’ dedi. Türkmen, Kurucu’nun 1930’lu yıllardan itibaren ilim irfan peşinde koşan, dini eğitim için hayatını adayan bir alim olduğunu söyledi. Programa Medine’den gelen Ali Ulvi Kurucu’nun kızı Seher Bulut ise babasının bir tavsiyeyi unutamadığını ifade ederek, şunları anlattı: “Babam ‘Kul hakkına riayet edin. Zira sorgusu, vebali çok zor olan bir meseledir’ demişti. Omuzlara basarak yükselmeyi bir Müslüman’a hiç yakıştıramazdı. Böyle hastalıkların, ibadetleri sinsice içten içe kemirdiğini ifade ediyordu.” Program, Üsküdar Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve Erguvan Yayınları tarafından düzenlendi.
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