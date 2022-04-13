İslami Bankacılığın öncülerinden Michael Gassner'den yeni eser: İslam, Geld Und Wohlstand

Almanca konuşulan ülkelerde İslami Bankacılığın hem teoride ,hem de uygulamada öncülerinden biri olan Michael Gassner, kaleme aldığı "İslam, Geld Und Wohlstand/ İslam, para ve refah" adlı kitabında etik yatırım, borcun mantıklı şekilde ele alınması veya paranın gerçekte ne olduğu sorusu gibi temel finansa özgü konuları yatırımcının bakış açısından ele aldı.



MİCHAEL GASSNER KİMDİR?



Almanya'da doğdu.

Gençlik yıllarında müslümanlığı seçti.

Hayatını müslümanlığın emrettiği gibi yaşamaya başladı.

Kur'an-ı Kerim'i anlayarak okumak ve yaşamında uygulayabilmek için çok iyi derecede Arapça yazmayı, okumayı ve konuşmayı öğrendi.

Yazar bu sebeple Kitabı için anlayarak ve sağlıklı bir platform üzerinde araştırmalarını gerçekleştirdi.

Bir Türk hanımefendisiyle evlendi bir çocukları var.

Oğlu JAQUB'un adını da İslam'a uygun olarak özenle Seçen GASSNER

Başarılı bir ekonomist ve yönetici.

MİCHAEL GASSNER; Cenevre'de yaşıyor ve çalışıyor. Tam zamanlı olarak bir İsviçre özel bankasında İslami Finans Başkanı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Saraybosna'daki Bosna Bank International'ın Şeriat Kurulu üyesidir. Bir bankada eğitim gördükten sonra finans, pazarlama ve ekonomi tarihi odaklı ekonomi (Diplom-Kaufmann) okudu. Yarıyılını yurt dışında Arapça öğrenmek için Şam'da geçirdi. Kariyerine yeni ekonomide başladıktan sonra İslami finans odaklı bir danışman olarak çalıştı. Bank AlJazira'da İslami ürün geliştirmeden sorumlu olduğu Cidde'den İsviçre'ye göç etti.

Eğitimine yardım ettiği kişiler ve hayatlarına yardımlarıyla dokunduğu aileler olduğu bilinir.

MİCHAEL GASSNER; Almanca konuşulan Ülkelerde İslamî Bankacılığın hem teoride ,hem de uygulamada öncülerinden biridir.

Özellikle Müslümanlar için bilgilendirici bir genel bakış ve finans konusunda değerli bir rehberdir.

İslam Dostu Bankacılığı tanımak isteyen herkes için temel bir eserdir.

Şimdi GASSNER bakış açısını değiştiriyor ve etik yatırım, borcun mantıklı şekilde ele alınması veya paranın gerçekte ne olduğu sorusu gibi temel finansa özgü konuları yatırımcının bakış açısından ele alıyor.

İSLAM,PARA ve REFAH kitabında yazar

-Faiz yasağı neden mantıklı?

-Borç zenginleri ve fakirleri nasıl etkiler?

-Bir Müslüman borçla nasıl başa çıkar?

-Zenginliğe olumlu mu yoksa olumsuz mu bakılıyor?