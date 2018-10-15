'İslam Sanat Eserleri' Paris Louvre Müzesi'nde sergileniyor

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi'ni geçen yıl 8,1 milyon turist ziyaret etti. Dünyaca ünlü müzenin Sanat Eserleri Bölümü'ndeki eserler ise, İslamın ilk yıllarından başlayarak 19. yüzyılın ortalarına kadar yaklaşık 12 yüzyıllık döneme ait.

İstanbul'daki Ayasofya Müzesi'nin bahçesindeki Sultan II. Selim Türbesi'ne ait çini pano, İslam Sanat Eserleri Bölümü'nde sergilenen en değerli parçaların başında geliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçmişte Türkiye’den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan bu panonun iadesi için girişimlerini sürdürüyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcı, İznik çinileri...

İlk kez 1905'te İslam eserleri için küçük bir bölümün ayrıldığı müzede, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra İslam eserlerinin sayısı arttı. Böylece müzede 2003'te İslam sanat eserlerinin sergilendiği ayrı bir bölüm açıldı. Bu bölümün inşaatı 2008'de başladı ve 2012'de tamamlandı ve aynı yıl dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande bölümün resmi açılışını yaptı.

İslam sanat eserleri bölümünün girişinde Suriye'nin başkenti Şam'daki tarihi Emevi Camii'nin resim ve video gösterimiyle tanıtımı için bir bölüm ayrıldı. Bölümdeki Kanuni Sultan Süleyman'ın kılıcı ve İznik çinileri ilgi gören eserlerin arasında yer alıyor.

Bu bölümde dikkat çeken eserlerden bir diğeri de 1320-1340 yıllarında yapılan ve Memlüklerden kaldığı belirtilen bir kap. Bu eserde sanatçının altı imzası bulunuyor. Dünyada bir eserde sanatçısının bu kadar imzasının bulunduğu başka bir eserin olmadığı belirtiliyor.

"Şüphesiz dünyadaki en büyük koleksiyonlardan biri"

Louvre Müzesi'nin İslam Sanat Eserleri Bölümü Direktörü Yannick Lintz, bu eserlerin evrensel kültürün parçası olduğunu belirtti.

"İslam sanat eserlerine ilgi çok erken dönemlerde Fransız kültürün parçası oldu. 14. Louis bu eserlerin koleksiyonunu yapardı" diyen Lintz, bölümün resmi açılışının 2012'de yapıldığını anlattı.

Lintz, "Müzedeki İslam Sanat Eserleri Bölümü şüphesiz dünyadaki en büyük koleksiyonlardan biri" dedi.

Yannick Lintz, bu bölümün özellikle terör saldırılarından sonra sosyal bir rol oynadığını, İslam'ın ve İslam sanatının gerçekte ne olduğunu gösterdiğini söyledi.

"İslam sanatıyla ilgilenmek ön yargılarla mücadele etmektir"

Lintz, İslam Sanat Eserleri Bölümü'nü ziyaret edenlerin çoğunluğundan olumlu dönüş aldıklarını vurguladı.

Paris'teki terör saldırılarından sonra müzeye gelen ziyaretçi sayısında düşüş olduğunu söyleyen Lintz, "Bugün İslam sanatıyla ilgilenmek aynı zamanda ön yargılarla mücadele etmektir" dedi.

Lintz, bu bölümdeki eserlerin arasında en çok sevdiği parçanın Endülüs'te yapılan 2. Hakem dönemine ait üzeri işlemeli fildişi kutusu olduğunu anlattı.

"Panonun iadesi ile ilgili çalışma yapılması gerekiyor"

Louvre Müzesi'nde sergilenen Sultan II. Selim Türbesi'ne ait çini panonun Türkiye'ye iadesi konusunu 2003'ten bu yana yakından takip ettiğini belirten Lintz, bu meselenin 2 ülke arasında çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Panonun iadesi ile ilgili çalışma yapılması gerektiğinden bahseden Lintz, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi çok seviyorum ve bu ülke ile çalışmak istiyorum. Türk yetkililerine bu panonun nasıl Türkiye'yi terk ettiğini ve Fransa'ya gelerek Louvre Müzesi tarafından nasıl satın alındığını araştırmayı ve çalışmayı öneriyorum. Bu siyasi bir öneri değil, Türkiye'yi seven birinin önerisi."

Lintz, panonun müzeyi ziyaret eden yaklaşık 8 milyon turist tarafından beğenildiğini söyledi.

Louvre Müzesi'nin tarihi

Louvre Müzesi’nin temelleri 12. yüzyılda Philippe Auguste döneminde orta büyüklükte bir şato olarak atıldı.

5. Charles döneminde 1370-1380 yıllarında ise şatonun saraya dönüşümü gerçekleşti. 16. yüzyılın sonunda küçük ve büyük galeriler yapıldı.

14. Louis’nin 1684 yılında Louvre'u terk ederek yapımı tamamlanan Versay Sarayı’na taşınmasının ardından Louvre Sarayı 18. yüzyılda tamamen sanatçılara, sanat akademileri ve bilimsel akademilere bırakıldı.

1793 yılında bugünkü büyük galeride, Sanatlar Merkez Müzesi kuruldu ve ilk etapta 660 eser sergilenmeye başlandı. Napoleon'un 1802 yılında seferlerinden getirdiği ganimet eserlerinin çoğunluğunu oluşturduğu bir koleksiyon Napoleon Müzesi adı altında sergilendi. Müzenin ilk müdürü Vivant Denon (1747-1802) oldu. 3. Napoleon döneminde ise saray artık son halini aldı.