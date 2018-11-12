'Islık Çalan Adam-Ara Güler' sergisi TÜYAP'ta

Geçen ay hayatını kaybeden foto muhabiri Ara Güler, "37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı"nda açılan sergiyle anılıyor.

Bireysel ve toplumsal hafızayı şekillendiren dönemlere ait kayıtların nasıl anlamlandırıldığına yoğunlaşarak, üreten, yazan, kaydeden ve aktaran bir hikaye anlatıcısı olarak Ara Güler'in dünyasını ele alan "Islık Çalan Adam-Ara Güler" başlıklı sergi, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuarın 12. salonunda ziyaretçilerini bekliyor.

Sergiye ilişkin açıklamada bulunan Ara Güler Arşiv Araştırma Merkezi Müdürü Umut Sülün, merkez bünyesinde ilk olarak Ara Güler'in görsel hikayeciliğini ve farklı alanlardaki üretimlerini anlatan "Islık Çalan Adam" adlı bir kitap hazırladıklarını söyledi.

Sülün, sergide de kitabın sayfalarından parçaları izlenime sunduklarını aktararak, "TÜYAP kitap fuarı özel bir yer olduğu için fotoğraf sergisinden daha çok merkezin ilk yayınını sergilemeyi tercih ettik. Kitapta Ara Bey'in 90. yaş günü ile birlikte Ara Müzesi'nin açılışıyla eş zamanlı olarak yayımlandı." dedi.

Kitabın içeriğine de değinen Sülün, şunları kaydetti:

"Kitap, hem biyografik bilgileri, belgeleri hem de Ara Güler Arşiv Araştırma Merkezinin envanterindeki birçok arşiv materyallerinden örnekleri, belgeleri, Ara Bey'in kişisel hayatındaki bazı fotoğrafları ve bildiğimiz klasik anlamda foto muhabiri Ara Güler'in İstanbul başta olmak üzere fotoğraflarını ve röportajlarını barındırıyor. Aslında bir noktada bütün Ara Güler'in külliyatının izlerini taşıyan kitap ve sergi de bu kitabın bir yansıması diyebiliriz."

Umut Sülün, gelecek yıllarda fuara ve kitapla alakalı farklı etkinliklere, Ara Güler Arşiv Araştırma Merkezi tarafından hazırlanılan yeni yayınlarla da katılacaklarını ifade etti.

Sergi, fuar süresince ziyaret edilebilecek.