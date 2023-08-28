Isparta'da Yörükler şehir merkezinde temsili göç düzenledi

Isparta Belediyesi önünden başlayarak, Kirazlıdere'ye kadar yaklaşık 4 kilometrelik temsili Yörük Göçü yürüyüşü düzenlendi. Geleneksel kıyafetler giyen Yörükler geçmişte kullandıkları deve, at, eşek ve araç gereçleriyle birlikte Kirazlıdere'de obalarını kurdu, Türk Bayrağını göndere çekti, oba ateşini yaktı, misafirlere keşkek ikramında bulunuldu.

Programın yürüyüş bölümüne Isparta Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Büyükçulcu, Fahretdin Gözgün, Özler Erdoğan, Fatih Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı İsmail Uzunoğlu, Anadolu Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Kıvrak, İl Beyi Mustafa Küçükyaman, Yörük Türkmen Federasyonuna bağlı dernekler, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile Yörükler ve vatandaşlar katıldı.

Şehir merkezinden, Kirazlıdere'ye kadar süren göçü, Yörük kültürünü yakından gözlemleme fırsatı bulan vatandaşlar, geçmişin izlerini şehir merkezinde bulmanın heyecanını yaşadı.

Yörük Göçünün Kirazlıdere'deki etkinliğine katılan Isparta Valisi Aydın Baruş tarafından obaya Türk Bayrağı dikildi, oba ateşi yakıldı.

İl Beyi Mustafa Küçükyaman, temsili Yörük Göçü düzenlenmesindeki asıl amaçlarından birinin bu kültürün gelecek nesillere aktarılması olduğunu dile getirdi. Küçükyaman, "Yörüklerin bu kültürünü temsili olarak da olsa şehir merkezinde olup da evinde oturan vatandaşlarımızın balkonlarına, pencerelerine çıkıp Yörükler göçerken görmelerini sağlamaktı. Başta Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen olmak üzere emeği geçen yürekli insanlara yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

Yörük Göçü programına katılan Isparta Valisi Aydın Baruş da Yörük kültürünün yaşatılmasına yönelik şehrin köylerinde bu etkinliklerin düzenlendiğini aktararak, bu yıl ilk defa şehir merkezinde Isparta Belediyesi ile İl Beyi Mustafa Küçükyaman'ın işbirliğinde Yörük Göçünün düzenlendiğini ifade etti. Vali Baruş "Yeni nesillerimizin çocuklarımızın Yörük Türkmen geleneklerini öğrenmesi. Atalarının hangi şartlarda hayatını sürdüğünü ve geleneklerin ne anlama geldiğini kendi kültürleri açısından bunu yaşatmak üzere bu etkinliği gerçekleştirdiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Yörük Türkmenler yüzyıllardır bu ülkenin ovalarından yaylarına göç ederek, yaylarından ovalarına güz vakti göç ederek hem hayvancılığı yaşattılar hem de bizim köklü geleneklerimize sahip çıktılar. Bu adetlerin, geleneklerin yaşatılması canlı tutulması son derece önemli. Bugün vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi Yörük geleneklerine olan duyarlılıklarını da kanıtlıyor. Yörük Türkmenler bu ülkenin asli unsuları. Cumhuriyetin kuruluşunda da yaşatılmasında da çok büyük rolleri olan insanlar. Milletini, bayrağını ne kadar sevdiklerini oba olarak göç ettiklerinde ilk çadırlarını kurduklarında çadırlarının yanına Türk Bayrağını çekiyorlar. Türkiye sevdalısı olan bu insanların Türk milletinin birlik ve beraberliğine olan katkılarını da açıkça gösteriyor. Bu etkinlikte belediye başkanlığımızın çok büyük katkıları var. önümüzdeki yıllarda bu adet gelenek devam ettirilecek. Isparta'nın çocukları, Isparta'nın nesilleri Yörük Türkmenlerin geleneklerine sahip çıkacaklar" şeklinde konuştu.

Temsili Yörük Göçü Isparta Belediyesinin halk oyunları ekibinin gösterileri ve Canan Bayram'ın konseriyle son buldu.

Protokol üyeleri tarafından sanatçı Canan Bayram ve Yörük Göçüne katkı sunan derneklere plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.