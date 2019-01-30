Hayat Yayınları’ndan çıkan kitap bir basın toplantısıyla tanıtıldı. Toplantıda bir konuşma yapan yazar Bulut, yeni kitabının, Kur’an-ı Kerim’de yer alan İsra Suresi’nin ilk sekiz ayeti ve Tevrat’taki bilgiler ışığında İsrail’in tarihsel süreci ve geleceğine yönelik bir ‘okuma’ niteliği taşıdığını söyledi.

Tevrat’ta İsrailoğullarının akıbetlerine dair bir işaret var mı diye tematik bir inceleme yaptığını dile getiren Bulut, ‘Bu kavmin cezalandırılacağına dair işaret ve ihtarlar sandığımızdan da çok. Tevrat (özellikle de Tanah ve Talmut), ısrarla bu toprakların Yahudilere ait olduğu tezini işliyor. Ama aynı zamanda onların bu topraklardan sürüleceklerini, bu toprakların onlara haram kılınacağını ve ne zaman Kudüs’e el atsalar başlarına bir bela geleceğini de haber veriyor. İsrail çatırdamaya başlayacak’ şeklinde konuştu.