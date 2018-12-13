İstanbul Bienali Fransız küratörde

Bienal küratörlüğünü Fransız yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud yapacak. Koç Holding sponsorluğunda, insan faaliyetlerinin dünyada bıraktığı izleri araştırmak üzere yola çıkan bienalin basın toplantısında konuşan Bienal Direktörü Bige Örer, serginin tamamen ekolojik meselelere odaklanacağını belirtti. Örer, “Bienal, aslında dünyanın içinden geçtiği hem global ısınma hem de okyanuslarda biriken plastik atıkların günümüzü ve geleceği nasıl etkileyeceğiyle ilgili olarak çeşitli tespitlerde bulunacak’ dedi. Bienal, 14 Eylül-10 Kasım 2019 arasında yapılacak.