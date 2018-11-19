İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden ‘Ustalara Saygı Gecesi’ İstanbul Devlet Opera ve Balesi, ‘Ustalara Saygı Gecesi’nde kurumda emeği geçmiş olan opera, bale, orkestra sanatçıları ve teknik ekibi anacak. Gece, “geçmişten günümüze bir yolculuk” niteliğinde olacak.