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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden ‘Ustalara Saygı Gecesi’

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, ‘Ustalara Saygı Gecesi’nde kurumda emeği geçmiş olan opera, bale, orkestra sanatçıları ve teknik ekibi anacak. Gece, “geçmişten günümüze bir yolculuk” niteliğinde olacak.

  • STAR DİJİTAL / KÜLTÜR SANAT
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Devlet Sanatçıları Leyla Gencer, Aydın Gün, Ayhan Baran, Mete Uğur, Suna Korat, Okan Demiriş , genç yaşta kaybettiğimiz Zehra Yıldız ve daha niceleri… Sanatseverlerin ustalarla buluşacağı gecede, İDOB’un genç solistlerinden Ayşe Sinem Ekşioğlu ve Muzaffer Soydan söyleyecekleri aryalarla, balenin genç dançıları Berfu Elmas ve Batur Büklü sergileyecekleri dansla sahnede olacaklar.

“Ustalara Saygı Gecesi” 20 Kasım’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleşecek.

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