İstanbul DT’de dört oyun var

Sophokles eseri olan Elektra, Cevahir Salon 1’de seyirciyle buluşacak. Sırp yazar Duşan Kovaçeviç’in oyunu Profesyonel ise Cevahir Salon 2’de perde açacak. Jules Verne’nin yazıp Mark Brown’un sahneye uyarladığı 80 Günde Devr-i Alem Üsküdar Tekel Sahnesinde, Hayati Çitaklar’ın yazıp Ahmet Somers’in yönettiği Alyoşa adlı oyun ise Üsküdar Stüdyo Sahnesinde hafta boyunca seyirciyle buluşacak oyunlar arasında.

Alyoşa adlı oyun Türk ressam ve gravür sanatçısı Aliye Berger’in hayatını konu ediyor.