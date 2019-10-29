İstanbul Kukla Festivali başlıyor

İlk olarak Karagöz sanatçısı Cengiz Özek “Çöp Canavarı” ile bu akşam saat 19.30’da sanatseverlerin karşısında olacak. Çekya’dan Pavel Vangeli ise “Hareketli Kuklalar” adlı ipli kukla performansı ile 31 Ekim Perşembe günü saat 11.00’da Grand Pera’da izleyici karşısına çıkacak. Kıbrıs’a özgü modern Karagöz tiplemelerinin, hayvanların ve doğanın uyum içinde sunulduğu Gizli Hazine oyunu da 31 Ekim Perşembe günü saat 13.30’da aynı mekanda sahnelenecek.