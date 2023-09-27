5. Ýstanbul Uluslararasý Halk Müzikleri Festivali 10-11-12 ve 13 Ekim tarihleri arasýnda Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Beyoðlu Kültür Yolu Festivali kapsamýnda Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapýlacak. Festivalde Emel Mathlouthi, Angelique Kidjo, Riff Cohen ve Yavuz Bingöl konser verecek.



Programý Sanat Hayattýr Derneði tarafýndan hazýrlanan festival bu yýl dünyanýn üç farklý ülkesinden dünyaca önemli isimleri aðýrlýyor. Tunuslu Emel Mathlouthi, Beninli Angelique Kidjo ve Ýsrailli Riff Cohen festivaldeki yabancý isimler olurken Türkiye'den ise Yavuz Bingöl "Veysel'siz 50 Yýl" konseri ile AKM'de senfoni orkestrasý ile sahneye çýkacak.

FESTÝVAL 5 YAÞINDA



Türkiye'nin tek halk müzikleri festivali olan Ýstanbul Uluslararasý Halk Müzikleri Festivali, bu yýl beþinci kez yapýlýyor. Festival, Tunus asýllý Emel Mathlouthi, Benin asýllý Angelique Kidjo, Ýsrailli Riff Cohen ve Türkiye'den Yavuz Bingöl "Veysel'siz 50 Yýl" konserleri ile 10-11-12 ve 13 Ekim tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleþecek. Festivalde ayrýca paneller, geleneksel enstrümanlar sergisi ile baðlama yapým atölyesi de yapýlacak.

AÇILIÞ EMEL MATHLOUTHÝ'DEN



Sosyal medyada söylediði barýþ þarkýlarý ile dünyaca ünlü olan Tunus asýllý Emel Mathlouthi 10 Ekim Salý akþamý AKM Türk Telekom Sahnesi'nde festivalin açýlýþýný yapacak.

AFRÝKA'NIN DÝVASI KÝDJO



Afrika'nýn Baþ Divasý olarak bilinen Benin asýllý Angelique Kidjo, festivalde yer alan diðer isim. Kidjo, güçlü sesi ve söylediði romantik þarkýlarla hatýrý sayýlýr bir hayran kitlesine sahip. Eþsiz ve güçlü yorumu ile Kidjo, 11 Ekim Çarþamba akþamý AKM Tiyatro Sahnesi'nde sahneye çýkacak.

ÝSRAÝL'DEN RÝFF COHEN



Folk müzik alanýnda baþarýlý þarkýlara imza atan Riff Cohen, 12 Ekim Perþembe tarihinde AKM Türk Telekom Sahnesi'nde olacak. Ýbranice, Arapça ve Fransýzca söylediði þarkýlarla tanýdýðýmýz Riff Cohen unutulmaz bir konser vermeye hazýrlanýyor.

AÞIK VEYSEL SENFONÝ ÝLE BULUÞUYOR



Anadolu'nun en önemli ozanlarýndan olan Aþýk Veysel, ünlü sanatçý Yavuz Bingöl tarafýndan 13 Ekim Cuma akþamý verilecek bir konser ile anýlacak. Bingöl, "Veysel'siz 50 Yýl" isimli konserde büyük ozan Aþýk Veysel'in eserlerini senfoni orkestrasý ile buluþturuyor. "UNESCO tarafýndan "Aþýk Veysel Yýlý" olarak ilan edilen ve Cumhurbaþkanlýðý tarafýndan da kutlanan 2023 yýlý için özel olarak hazýrlanan konserde Bingöl, Aþýk Veysel'in unutulmaz eserlerine ses olacak.

"ÞAHSENEM BACI VE MÜZÝÐÝ"



Festivalin kurucusu ve Sanat Yönetmeni Yavuz Bingöl, bu yýl festivali geçen yýl kaybettiðimiz kadýn ozan Þahsenem Bacý'ya ithaf ettiklerini açýkladý. Programda 10 Ekim Salý günü saat 17.00'de "Þahsenem Bacý ve Müziði" isimli bir panel gerçekleþtirilecek. Panelde ülkemizin en önemli kadýn ozanlarýndan olan Þahsenem Bacý'yý ve müziðini anlamak için Prof. Dr. Sevilay Çýnar, Doç. Dr. Seher Tetik, Reþit Akay Yanlýç ve Yavuz Bingöl konuþacak.

ALEV ALATLI VE ÝSKENDER PALA



Festivaldeki diðer panel ise "Tarih ve Müzik" adýný taþýyor. Günümüz dünyasýnda halk müziklerinin kültürel baðlamdaki etkilerini konuþmak üzere 12 Ekim Perþembe günü Alev Alatlý ve Ýskender Pala festival izleyicileri ile buluþacak. Kültür dünyamýzýn önemli isimlerinden olan Alatlý ve Pala, eþsiz bilgileri ile gelenleri aydýnlatacak. Paneller AKM Fuayesinde saat 17.00'de ücretsiz olarak yapýlacak.

ANADOLU'NUN KADÝM ENSTRÜMANLARI SERGÝSÝ



Kültür ve Turizm Bakanlýðý sanatçýsý Feridun Obul tarafýndan hazýrlanan sergide Anadolu'nun kadim enstrümanlarýndan oluþan bir sergi yer alýyor. AKM Türk Telekom Sahnesi fuayesinde yer alan sergide Obul tarafýndan seçilmiþ orijinal ve replika enstrümanlar hikayeleri ile görülebilecek.