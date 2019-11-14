İstanbul’dan Goran Bregovic geçti
Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen “8. Uluslararası Klarnet Festivali”, Balkan müziğinin usta isimlerinden Goran Bregovic’in konseriyle başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Halkbank ve Vakıfbank’ın desteğiyle düzenlenen festival kapsamında sahneye çıkan Bregovic, Bostancı Gösteri Merkezinde dinleyicileriyle bir araya geldi. Festivale “Three Letter Sarajevo” adlı projesi ile katılan sanatçı, sahnede yaptığı konuşmada festivale katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Konserde “The Wedding and The Funeral Band” ile sahne alan Bregovic, “Gas Gas”, “Hopa Cupa” ve “Maki Maki” gibi birçok sevilen parçasını seslendirdi.
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