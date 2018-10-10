İstanbul’dan Viyana’ya kültür buluşması Viyana Yunus Emre Enstitüsü ve Diplomasi Akademisi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Dr. Rudolf Agstner ve Dr. Elmar Samsinger’in kaleme aldığı, İstanbul’un 2010’da Avrupa Kültür Başkenti olması dolayısıyla başlanan ‘İstanbul’da Avusturya ve Macaristan İzleri’ adlı beş ciltlik kitap projesi davetlilere anlatıldı.