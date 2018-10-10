İstanbul’dan Viyana’ya kültür buluşması
Viyana Yunus Emre Enstitüsü ve Diplomasi Akademisi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Dr. Rudolf Agstner ve Dr. Elmar Samsinger’in kaleme aldığı, İstanbul’un 2010’da Avrupa Kültür Başkenti olması dolayısıyla başlanan ‘İstanbul’da Avusturya ve Macaristan İzleri’ adlı beş ciltlik kitap projesi davetlilere anlatıldı.
Henüz tamamlanmayan kitap projesinin 2019’da eklenecek yeni bölümlerle sürdürülmesinin Türkiye ile Avusturya ilişkilerine olumlu yönde katkı sağlayacağına olan inancını vurgulayan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, proje kapsamında kasım ayından itibaren “İmparator Karl ve İmparatoriçe Zita İstanbul’da” başlıklı sergi düzenleneceği bilgisini paylaştı.
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