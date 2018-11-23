İstanbul’un asırları biriktiren sesleri TRT’de

TRT Müzik kanalında13 bölümlük “İstanbul’un Sesleri” adlı yeni bir müzik belgeseli yayınlanmaya başladı. İTÜ Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya’nın hazırlayıp sunduğu “İstanbul’un Sesleri” adlı belgesel, İstanbul’un fethinden bu yana, bir medeniyet şehri olan Osmanlı İstanbulu’nun mûsikîsini meydana getiren kadîm sesleri ele alıp inceliyor. Bu sesler, İstanbul’da yaşayan Türklerin, Rumların, Ermenilerin ve Yahudilerin, kısaca İstanbul’da yüzyıllardır birarada yaşayan ve yaşamakta olan farklı dînî ve etnik kimliklerin dînî ve dindışı müziklerinden oluşuyor. Enderûn’un sesleri, mehter marşları, başta mevlevîlik olmak üzere tekke ve zaviyelerde okunan ilâhîler, zikirler, mevlevî âyinleri incelenen konular arasında. Belgeselin her bölümünde İstanbul’un bu farklı ve zengin ses birikimi, Yalçın Çetinkaya’nın anlatımıyla ele alınırken, konunun uzmanları tarafından verilen bilgilerle destekleniyor ve eser örnekleriyle tamamlanıyor.

MUHTEŞEM MUSİKİ CEVHERİ

Programı hazırlayıp sunan Yalçın Çetinkaya, ilk 13 bölümde Osmanlı İstanbulu’nun muhteşem ses ve mûsikî cevherini ele alıp tanıtacaklarını, ikinci 13 bölümde de cumhuriyet sonrası İstanbul’un sokak seslerine varıncaya kadar bütün seslerinin ve mûsikîsinin ele alınıp inceleceğini söyledi. Belgesel, her pazar saat 16:30’da yayınlanıyor.