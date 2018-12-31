İstanbul’un yıldızının parladığı anlar

Kültür sanat deyince yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da akla gelen ilk şehirlerden biri olan İstanbul, 2018 yılını da dolu dolu bir ajanda ile uğurluyor. Yıl içinde gerçekleştirilen festivaller, kitap fuarları, konserler, sergiler, tiyatro ve müzikaller, yüz binlerce sanatsevere ulaştı. İşte 2018’de damgasını vuran etkinliklerden satırbaşları…

“Akbank Sanat Gitar Günleri” 17 - 24 Ocak arasında gerçekleşti. Festival, dünyanın önemli lavtacılarından Hopkinson Smith, Macar gitarist Zsofia Boros ve Japon gitarist Kazuhito Yamashita’nın yetenekli kızı Kanahi Yamashita’yı ağırladı.

“CRR 4. Caz Şubatı”, 13-21 Şubat arasında yedi konsere ev sahipliği yaptı. Festivalde Kuzey Avrupa cazının önemli isimleri sahne alırken, Doğu müziğinin geleneksel kalıplarını Batı müziğinin ritm anlayışlarıyla birleştiren “Hijazz Project” ve Zerrin Özer konserleri de gerçekleşti.

43 ÜLKE 210 FİLM

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen “37. İstanbul Film Festivali”, 6-17 Nisan arasında yapıldı. Yönetmenlerin ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirilen festival sohbetleri, konserler, söyleşiler ve sergilerin de sinemaseverlerle buluştuğu festivalde 43 ülkeden 210 film gösterildi.

İKSV tarafından düzenlenen “46. İstanbul Müzik Festivali”nin “Onur” ödülleri, Prof. Yekta Kara ve Mischa Maisky’ye sunuldu. “Aile bağları” temasını işleyen festival, 23 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında, 25 konser, 19 konser öncesi etkinlik ve atölye çalışmalarıyla 500’e yakın sanatçıyı ağırladı.

“25. İstanbul Caz Festivali”, 26 Haziran-17 Temmuz arasında, 50’nin üzerinde konserde, 250’yi aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı sanatseverlerle buluşturdu.Festivalde, Nick Cave, Robert Plant, Melody Gardot, Caro Emerald, Dave Holland, Zakir Hussain, Avishai Cohen ve Omar Sosa gibi müzikseverlerin heyecanla beklediği isimler sahne aldı.

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira, son albümü “El Dorado”nun dünya turnesi kapsamında 11 Temmuz’da İstanbul’da konser verdi.

“İstanbul nefes alıyor” sloganıyla hayata geçirilen “7. Uluslararası Klarnet Festivali”, 8-17 Eylül’de gerçekleştirildi.

“28. Akbank Caz Festivali”, 17-28 Ekim’de düzenlendi. Festival kapsamında gerçekleştirilen 37 konserde, 100’den fazla sanatçı sahne aldı.

‘HAYALET’ İSTANBUL’DA

Hollywood tarihinin en sıra dışı aşk hikayelerinden biri olan Hayalet (Ghost) filminin tiyatroya uyarlandığı “Ghost the Musical”, 19-28 Ekim’de Zorlu PSM’de izleyiciyle buluştu.

“6. Boğaziçi Film Festivali”, 26 Ekim-3 Kasım arasında gerçekleştirildi. Ukraynalı yönetmen Sergei Loznitsa ile Norveçli yönetmen Bent Hamer’a festivalin “Onur Ödülü” takdim edildi.

İKSV tarafından düzenlenen “22. İstanbul Tiyatro Festivali” 17 Kasım- 4 Aralık arasında gerçekleşti. Festivalin “Onur Ödülleri”, oyuncu Zeliha Berksoy ile Rusya’nın önde gelen oyuncularından Evgeny Mironov’a takdim edildi.

İBB Kültür Daire Başkanlığı ve Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi iş birliğinde düzenlenen “10. İstanbul Edebiyat Festivali”, 10-15 Aralık arasında edebiyatseverlerle buluştu. “Yazmak ve Yaşamak” teması altında çok sayıda panel, söyleşi, şiir ve müzik dinletisinin yapıldığı festival, Kızlarağası Medresesi’nde gerçekleştirildi.