'İznik bakım ve tanıtım yapılırsa UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne girebilir

Almanya Kültür Bakanlığı'nda görevli arkeologlar Bursa'nın tarihi öneme sahip ilçesi İznik'te incelemelerde bulunuyor. Arkeologlar Doğu Roma İmparatoru I. Justinyanus döneminde inşa edilen bin 500 yıllık tarihi Roma Köprüsü'nü de inceledi. Karen Sperling, köprü ile İznik'te yer alan ama bakımsız durumda olan diğer tarihi eserlerin restore edilerek tanıtımının yapılması durumunda İznik'in UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girebileceğini söyledi.

Bursa'nın İznik ilçesine 10 kilometre uzaklıkta yer alan tarihi İpek Yolu üzerinde zeytin bahçelerinin içerisinde bulunan 30 metre uzunluğunda ve 2.5 metre genişliğindeki Roma dönemine ait köprünün etrafı moloz yığınlarıyla doldu. 3 gözden oluşan kemerli taş köprünün çevresi bu olumsuz görüntüsüyle tepki çekerken, köprünün üstü ve ayakları ise defineciler tarafından delikler açılarak tahrip edildi.

"Yıpranmış, acil tadilata ihtiyaç var"

Tarihi Roma Köprüsü'nü inceleyen Almanya Kültür Bakanlığı'nda görevli Arkeolog Karen Sperling, "Tarih açısından çok önemli bir köprü. Güzel bir eser, ancak bakımsız ve saldırıya uğramış. Definecilerin hedefi haline gelmiş. İznik'te gerçek anlamda tarihe sahip çıkılırsa UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne girebilir" diye konuştu.