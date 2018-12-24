Kağıtları süslesen ne olur nefsini terbiye etmedikçe!

İstanbul’da düzenlenen “Zevk-i Tahattur” programının bu ayki konuğu Hattat Hüseyin Kutlu oldu. Yöneticiliğini İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz’ın yaptığı program, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

MEDENİYETİ OLMAYAN İŞİN SANATI YOKTUR

Konuşmasında, hat sanatının ve diğer geleneksel sanatların İslâm medeniyetine ait sanatlar olduğunu dile getiren Hüseyin Kutlu, “Günümüzde sanatın kendisi var ama medeniyeti yok. İslâm medeniyetinin farkında mıyız? Ne zaman ki İslâm medeniyetinden Batı medeniyetine geçtik, o zaman bunu kaybettik’ dedi.

“İslâm medeniyeti geleneği, sanatı yaşanılır ve yaşatılır kılan bir medeniyettir” şeklinde konuşan Kutlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunu Müslümanların anlaması lazım. Batı’ya benzediği sürece kimse onu bir şahsiyet sahibi olarak kabul etmeyecek. Şimdi hat sanatı, geleneksel sanatlar diyoruz ya, bunların medeniyeti olmadan sanatı yoktur. Bu yapılan işler sadece bir nostaljidir. Geleneğini kaybeden her şey yozlaşmıştır. Hat sanatı kendini terbiye etmek için yapılır, şan şöhret için yapılmaz. Önemli olan kâğıtları bezemek değil gönlünü bezeyebilmektir.”