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Kalplerin ilahi aşkla attığı yer

Geleneksel sanatların görsel dilini güncele taşıyan sanatçı Erol Kılıç’ın eserlerinden oluşan ‘Kabe Düşleri’ sergisi, Müslümanların kıblesini sevginin ve iyiliğin merkezi olarak yorumluyor. 

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Zaman içerisinde oluşmuş geleneksel sanatların görsel dilini dünyaya taşımayı hedefleyen çağdaş sanatçılardan Erol Kılıç’ın İslam dünyasının manevi kalbi konumundaki Beytullah’ı konu alan ‘Kabe Düşleri’ adlı sergisi İstanbul’da başladı. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan sergide yer alan eserler, mistik deneyimlerin görünmeyen imgelerini resimsel ifadelerle görünür kılmanın yollarını arıyor. Söz konusu resimler, bazen minyatürlü bir elyazmasına, bazen de 15 ve 16. yüzyılın Kabe tasvirli çinilerine göndermeler yapıyor. 

ENERJİ MERKEZİ

Sanatçı Erol Kılıç eserlerinde Kâbe’yi ve manevi çağrışımlarını tuvale aktarırken, titreşimin koyu enerjisini insanlığa hatırlatıyor ve Kâbe gibi kutsal bir mekânı dünyanın kalbi olarak tasarlıyor. 

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