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Kapalı gişe Kurbağa Öyküleri

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yıllarca Broadway’de kapalı gişe oynayan “Kurbağa Öyküleri” müzikalini sahneleyecek.

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Derin bir dostlukla birbirine bağlı iki yakın arkadaşın öyküsünün anlatıldığı ‘’Kurbağa Öyküleri”nin Türkiye prömiyeri, Şahan Gürkan rejisörlüğünde gerçekleştirilecek. Müzikal 13 ve 19-20 Aralık’ta saat 13.00’te, SAMDOB Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu’nda izleyici ile buluşacak.  

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