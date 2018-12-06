Kapalı gişe Kurbağa Öyküleri
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yıllarca Broadway’de kapalı gişe oynayan “Kurbağa Öyküleri” müzikalini sahneleyecek.
Derin bir dostlukla birbirine bağlı iki yakın arkadaşın öyküsünün anlatıldığı ‘’Kurbağa Öyküleri”nin Türkiye prömiyeri, Şahan Gürkan rejisörlüğünde gerçekleştirilecek. Müzikal 13 ve 19-20 Aralık’ta saat 13.00’te, SAMDOB Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu’nda izleyici ile buluşacak.
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