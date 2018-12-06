Kapalı gişe Kurbağa Öyküleri

Derin bir dostlukla birbirine bağlı iki yakın arkadaşın öyküsünün anlatıldığı ‘’Kurbağa Öyküleri”nin Türkiye prömiyeri, Şahan Gürkan rejisörlüğünde gerçekleştirilecek. Müzikal 13 ve 19-20 Aralık’ta saat 13.00’te, SAMDOB Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu’nda izleyici ile buluşacak.