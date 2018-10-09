Karamsarlık değil farkındalık: Terra

Huri Kiriş’in son dönem işlerinin bulunduğu serginin odağında, insanın dünyayla kurduğu mülkiyet ilişkisi ve bu çarpık ilişkinin başlattığı, insanlığı artık topyekün bir yıkımın eşiğine getirmiş olan şiddet döngüsünden çıkma arzusu var.

Dünyanın evrendeki yerinden insanın dünyadaki yerine bakan, ancak bu makro ölçekten bakıldığında saçma sapanlığını ele veren insanlık durumunu güncel yıkım imgeleri üzerinden çarpıcı bir şekilde gösteren sergide, kentsel yaşam alanları, bu alanları insanlarla paylaşan hayvanlar, hayvanların kendi yaşam alanlarını yaratıcı biçimlerde dönüştürme ve şiddet döngüsünden çıkma becerisi karşıt-imge olarak yer alıyor.

Hayvan ve insanın dünyaya ve toprağa yaşamsal bağımlılığına, bu köklü ihtiyaç ilişkisinin hayvan ve insanın dünyaya bağlanışında ne kadar farklı biçimler alabildiğine, yalnızca bu farkı idrak etmenin bile insanlık için hayati önem taşıdığına karanlık bir eşikten bakan resimlerde, topyekün yıkımın insanca bilemeyişlerden ve doyumsuzluktan beslenen bir tehlike olduğu vurgulanıyor. Sergi, karamsarlık değil farkındalık ve değişim vaat eden bir deneyim olarak dikkat çekiyor.

Kiriş'in sergisi, 11 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında pazartesi hariç her gün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire KSM Tek Kubbe Salonu’nda görülebilir.