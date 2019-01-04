Kardeşlik ‘Alemlere Rahmet’tir

Bu yıl “Kardeşlik” teması altında gerçekleştirilen yarışmaya animasyon, kısa film ve kısa senaryo dallarında 307 eser başvuru yaptı. Toplamda 100 bin Türk lirası ödül dağıtılacak yarışmanın gala ve ödül töreni 16 Şubat’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak.