Kardeşlik ‘Alemlere Rahmet’tir
Siyer Vakfı tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen “Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Yarışması”nın başvuruları sona erdi.
Bu yıl “Kardeşlik” teması altında gerçekleştirilen yarışmaya animasyon, kısa film ve kısa senaryo dallarında 307 eser başvuru yaptı. Toplamda 100 bin Türk lirası ödül dağıtılacak yarışmanın gala ve ödül töreni 16 Şubat’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacak.
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